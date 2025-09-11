The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Il Consiglio di sicurezza dell’Onu condanna raid in Qatar

Keystone-SDA

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite condanna gli attacchi al Qatar, senza nominare Israele. Lo si legge in una dichiarazione dell'organismo.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) I membri del Consiglio di sicurezza “hanno sottolineato l’importanza della de-escalation e hanno espresso la loro solidarietà al Qatar. Hanno ribadito il loro sostegno alla sovranità e all’integrità territoriale del Qatar”, si legge nella dichiarazione, redatta da Gran Bretagna e Francia.

E, prosegue, “hanno sottolineato che il rilascio degli ostaggi, compresi quelli uccisi da Hamas, e la fine della guerra e delle sofferenze a Gaza devono rimanere la nostra massima priorità”.

