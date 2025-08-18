Il figlio della principessa norvegese accusato di quattro stupri

Keystone-SDA

Il figlio maggiore della principessa norvegese Mette-Marit, Marius Borg Høiby, è stato accusato di 32 reati, tra cui quattro stupri, e rischia fino a 10 anni di carcere, ha annunciato il Procuratore Generale norvegese.

(Keystone-ATS) Oltre ai quattro stupri, Marius Borg Høiby è accusato di maltrattamenti da parte della fidanzata, atti di violenza, privazione della libertà e riprese e videoregistrazioni senza consenso, ha spiegato il Procuratore Generale Sturla Henriksb› in una conferenza stampa.

“La pena massima per i reati menzionati nell’atto di accusa è una pena detentiva fino a 10 anni”, ha affermato. “Si tratta di reati molto gravi che possono lasciare cicatrici indelebili e distruggere vite”, ha sottolineato il pubblico ministero.

Nato da una relazione precedente al matrimonio della madre Mette-Marit con il principe ereditario Haakon, Marius Borg Høiby è stato arrestato il 4 agosto 2024 con l’accusa di aggressione alla compagna. Questi eventi hanno dato il via a una serie di altre rivelazioni e denunce da parte di numerose vittime.