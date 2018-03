Il governo svizzero sensibile ai problemi di corruzione di funzionari stranieri

Questo contenuto è stato pubblicato il 18 luglio 2000 17.49 18 luglio 2000 - 17:49

Il ministro dell'economa Pascal Couchepin mette in guardia contro la corruzione negli appalti internazionali. (Keystone / Alessandro della Valle)

La Garanzia contro i rischi all'esportazione può essere revocata e il versamento di indennità può essere rifiutato se gli esportatori hanno fatto ricorso alla corruzione. Lo afferma Pascal Couchepin, rispondendo alla Dichiarazione di Berna.

In una lettera rivolta all'organizzazione terzomondista, il consigliere federale afferma di condividerne gli intenti volti a lottare contro la corruzione in tutte le sue forme. Nello scritto, pubblicato martedì dalla stessa Dichiarazione di Berna, Couchepin rammenta poi con soddisfazione che dal primo maggio è in vigore in Svizzera una norma penale che mira a lottare contro la corruzione di funzionari stranieri.



In un rapporto pubblicato lo scorso 21 giugno, la Dichiarazione di Berna aveva rimproverato ai responsabili della GRE di non controllare correttamente i progetti che sostiene per quel che riguarda la corruzione.



La GRE aveva respinto le accuse, ritenendo che spetta agli esportatori osservare le leggi. Tale punto di vista è condiviso dal ministro dell'economia. Tuttavia, aggiunge Couchepin, la GRE ha la possibilità di annullare le decisioni relative a una garanzia o di rifiutare il versamento di indennità. Sono quindi a disposizione mezzi per agire in caso di corruzione, osserva il consigliere federale.



Diversi paesi, fra cui la Svizzera, hanno fatto pressione su Giacarta per mantenere i contratti nell'ambito di progetti relativi a centrali elettriche, anche se sorti grazie alla corruzione, aveva inoltre affermato l'organizzazione terzomondista.



A tale accusa Couchepin risponde che «nelle trattative condotte con la Confederazione e la GRE, da parte indonesiana non si è parlato affatto di corruzione» e che quindi «la corruzione non è stato un tema al centro dei colloqui».



Il governo indonesiano intende accertare se vi sia stata corruzione ai tempi del regime Suharto in relazione ai progetti di centrali elettriche. Da parte svizzera erano state concesse nel 1998 garanzie contro i rischi all'esportazione pari a un miliardo di franchi per quanto concerne l'Indonesia. La maggior parte riguardava una centrale elettrica progettata dall'ABB.



Stando alla Dichiarazione di Berna, le commesse all'ABB presentavano tipici segni di corruzione. Le attività nel campo delle centrali elettriche sono poi state cedute dall'ABB alla francese Alstom. In seguito alla vendita, la GRE è stata trasferita all'impresa francese.



swissinfo e agenzie



