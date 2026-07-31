A causa della siccità, le locomotive a vapore restano in deposito

Un convoglio sulla linea di montagna del Furka trainato dalla locomotiva HG 2/3 n. 6 nei pressi di Muttbach (Vallese). Urs W. Züllig

Durante il viaggio potrebbero fuoriuscire particelle incandescenti e provocare un incendio. Per questo motivo, al momento diversi treni a vapore in Svizzera hanno sospeso il servizio.

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È un tuffo nella nostalgia su rotaia: dal 1912 una linea ferroviaria attraversa il Surental lucernese – si tratta della ferrovia Sursee-Triengen. La linea, lunga poco meno di nove chilometri, non è mai stata elettrificata. In compenso, durante l’estate vengono organizzate una volta al mese delle corse con locomotive a vapore d’epoca.

L’ultima domenica di luglio tutto era pronto, ma non se ne è fatto nulla: la locomotiva a vapore è rimasta in deposito – a causa della siccità. “Il rischio di incendio è semplicemente troppo elevato”, afferma Matthias Emmenegger, amministratore delegato della Ferrovia.

Due punti critici

Il problema è che dalla locomotiva a vapore le braci possono fuoriuscire, in primo luogo dal camino: “Nonostante il parascintille, non si può escludere del tutto che le braci possano essere trasportate dall’aria di scarico”, spiega Emmenegger.

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In secondo luogo, all’interno della locomotiva arde un fuoco. Il carbone viene bruciato su una griglia attraverso la quale fluisce aria fresca. “In questo modo potrebbero fuoriuscire particelle minuscole, che potrebbero essere sufficienti per incendiare un prato secco o un campo di grano”.

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Già a giugno, per motivi di sicurezza, la società ferroviaria aveva fatto seguire alla locomotiva a vapore un’autopompa. Poiché da allora la siccità è ulteriormente peggiorata, la Sursee-Triengen-Bahn sta ora tirando, per così dire, il freno di emergenza. Una prima assoluta nella storia dell’azienda. Ma dice Matthias Emmenegger: “Non ha senso forzare la mano”.

Al posto dei treni a vapore circolano locomotive diesel o elettriche

In Svizzera ci sono diverse ferrovie a vapore storiche che attualmente stanno affrontando lo stesso problema. Ad esempio, la Rigi Bahnen AG ha dovuto annullare le tre corse previste per questa settimana con la locomotiva a vapore a cremagliera da Goldau al Rigi. Anche tra Interlaken Ost e Giswil non si è visto alcun materiale rotabile storico: la ferrovia a vapore del Brünig è in pausa.

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La situazione è leggermente diversa per la ferrovia a vapore sulla linea di montagna del Furka: tra Realp, nel cantone di Uri, e Gletsch, nel Vallese, è attualmente ancora in servizio una locomotiva a vapore. Da Gletsch a Oberwald (Vallese), tuttavia, a causa del pericolo di incendi boschivi circola una locomotiva diesel. L’associazione della ferrovia a vapore dell’Oberland zurighese ha rinunciato a metà luglio alle locomotive a vapore, utilizzando invece un treno elettrico storico.

La ferrovia Sursee-Triengen valuta una “modifica dell’orario”

Elettricità o diesel: la ferrovia Sursee-Triengen non può ricorrere né all’una né all’altra soluzione. Da un lato, come già accennato, la linea non è elettrificata. Dall’altro, sarebbe troppo oneroso mantenere una locomotiva diesel solo per queste situazioni eccezionali. “Non ne vale la pena”, dice l’amministratore delegato Matthias Emmenegger.

A causa dell’attuale siccità, la direzione si pone piuttosto una questione di principio: in futuro, nei mesi di giugno e luglio, ci saranno le condizioni perché la ferrovia Sursee-Triengen esca dal deposito? “Stiamo valutando se spostare le corse in primavera e nel tardo autunno”.

In ogni caso: la prossima corsa a vapore è prevista per la fine di agosto. I circa 300 appassionati di ferrovie che acquistano ogni volta un biglietto della Sursee-Triengen avranno sicuramente già segnato la data nell’agenda.

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Tradotto dal tedesco e verificato da: Zz