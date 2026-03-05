A volte raffinati, a volte fast food, i vagoni ristorante svizzeri hanno sempre saputo adattarsi ai tempi

Mentre il paesaggio scorre, ci si gode il pasto nella carrozza ristorante, seduti a un tavolo apparecchiato di tutto punto. Il viaggio è in qualche modo una destinazione in sé. (1978) Gemeinfrei

La storia più che centenaria delle carrozze ristoranti dei treni svizzeri è ricca e talvolta insolita, come nel caso dei vagoni McDonald's. Mentre all'inizio i pasti venivano preparati sul treno, oggi si utilizza principalmente un forno a vapore.

Nel XIX secolo, la ferrovia ha rivoluzionato i trasporti in Europa. La prima linea in Svizzera fu costruita nel 1847 tra Zurigo e Baden. Ben presto si pose la questione di come sfamare i passeggeri durante il viaggio.

Durante i tragitti lunghi, i treni a volte si fermavano a mezzogiorno per consentire ai passeggeri di mangiare. In molte stazioni ferroviarie sono stati creati dei buffet, che esistono ancora oggi.

Vagoni ristorante al posto dei buffet

La Società svizzera dei vagoni ristorante (SSG) è stata fondata nel 1903. Oggi l’azienda si chiama Elvetino, è di proprietà al 100% delle Ferrovie Federali Svizzere (FFS) e continua a gestire queste carrozze in tutto il Paese.

“I primi vagoni ristorante erano destinati a viaggiatori piuttosto benestanti”, spiega Isabelle Bitterli di FFS Historic. “Prima della comparsa dei vagoni ristorante, erano previste delle fermate per consentire ai passeggeri di pranzare in una città”.

Negli anni Trenta i treni sono diventati più leggeri e veloci. Di conseguenza, i viaggiatori avevano meno bisogno di mangiare durante il viaggio.

A partire dagli anni Cinquanta, il vagone ristorante è diventato accessibile a tutti. “Era un luogo in cui si incontravano tutte le classi sociali. Dove era possibile concludere affari davanti a un menu raffinato o gustare piatti semplici durante una gita. Si parla della ‘democratizzazione del vagone ristorante'”, sottolinea Isabelle Bitterli.

Dal ristorante self-service al McDonald’s su rotaia

Negli anni Ottanta si sono cercate nuove soluzioni per semplificare la complessa logistica. Si è quindi puntato su un sistema di ristorazione veloce. “Per la prima volta i pasti venivano preparati in una cucina centrale. Nel vagone ristorante i menù venivano poi semplicemente riscaldati”, spiega Isabelle Bitterli. Questa pratica è in uso ancora oggi.

Precedente Seguente Fare colazione nel vagone ristorante: un lusso che pochi potevano permettersi negli anni Quaranta. L’atmosfera era elegante, come in un grande hotel. Keystone/Albert Jansen 1914 – Salone mobile risalente al periodo d’oro della gastronomia ferroviaria: in questo vagone ristorante si cena ancora nella raffinata atmosfera della Belle Époque. I vagoni sono in legno e decorati con pesanti tappeti e finiture in ottone lucido. Un lusso magnifico, che però solo pochi privilegiati potevano permettersi all’epoca. Gemeinfrei 1941 – In cucina lo spazio è chiaramente limitato. Il cuoco deve non solo essere abile con le mani, ma anche e soprattutto saper improvvisare. Keystone/Albert Jansen 1944 – Il razionamento e la difesa nazionale sono onnipresenti. Keystone/Hans Gerber 1951 – Sulla linea Zurigo-Losanna. Nei treni senza carrozza ristorante, il cameriere sopperisce a questa mancanza. Keystone/Jules Vogt 1978 – Cena autentica in un ambiente anni Settanta. Qui, in viaggio nel vagone della Deutsche Schlafwagen- und Speisewagen-Gesellschaft DSG (Società tedesca di vagoni letto e vagoni ristorante). Gemeinfrei 1978 – Anche la cucina punta sulla qualità. Il cuoco è ai fornelli e si destreggia tra le pentole. Il microonde e i rösti pronti non esistono ancora. Qui si celebra l’autentica artigianalità. Gemeinfrei 1985 – Chi non vuole aspettare di essere servito e desidera inoltre risparmiare, può prendere un vassoio nella carrozza ristorante self-service e riempire il proprio piatto. Ma il self-service si ferma alla cassa: bisogna quindi tirare fuori il portafoglio e pagare in contanti. Keystone/STR 1989 – Il minibar è un must negli anni Ottanta e Novanta. Ci si rallegra quando arriva il «carrello» sl suono di «Caffè, bibite, panini». Poiché i viaggiatori consumano sempre più spesso i pasti in stazione, questo servizio sarà soppresso a partire dal 2017. Creative Commons/gemeinfrei 1992 – Anche McDonald’s decide di salire sul treno in corsa in questo Paese ferroviario che è la Svizzera. L’euforia suscitata dai Big Mac e dalle patatine fritte da asporto rimane tuttavia moderata. Il progetto-pilota viene abbandonato dopo pochi anni. Gemeinfrei 2002 – Nel luglio 2000 inizia l’era dei nuovi treni pendolari. Le FFS e Mitropa Svizzera presentano nel nuovissimo ICN come mangiare con eleganza anche in curva. Vi si serve una cucina casalinga che spazia dalla cotoletta alla viennese con patatine fritte, alla pasta al ragù di carne. Keystone/Jürg Müller 2002 – Passaggio Rail AG – l’azienda comune delle FFS e di Rail Gourmet, con i suoi 600 collaboratori, deve portare una ventata di novità sui treni. Appena un anno dopo, il nome Passaggio scompare già per essere integrato nella filiale delle FFS oggi nota con il nome di Elvetino. Keystone/MARTIN RUETSCHI 2015 – Il primo Starbucks su rotaia al mondo offre su due piani ai propri clienti caffè latte freddi al posto dei caffè crema o delle tazze. Keystone/Christian Beutler Fotografia 1

Particolarmente curioso è stato il progetto pilota di McDonald’s. Nel 1992, la catena di fast food ha aperto un proprio ristorante su rotaia. Tuttavia, i passeggeri non hanno mostrato molto entusiasmo. Il progetto è stato abbandonato dopo pochi anni.

Un futuro incerto

“Oggi il vagone ristorante non ha più la stessa importanza di un tempo”, osserva Isabelle Bitterli. Si tratta soprattutto di un luogo dove mangiare qualcosa in fretta. Inoltre, le possibilità di approvvigionamento nelle stazioni sono notevolmente cambiate. Molte persone acquistano i loro spuntini in uno dei numerosi negozi e li consumano poi in stazione o nei normali vagoni passeggeri.

Isabelle Bitterli non sa dire come sarà il vagone ristorante del futuro: “Queste carrozze speciali sono sempre state uno specchio della società e hanno dovuto reinventarsi continuamente. Durante le crisi economiche erano poco utilizzate. Quando la popolazione se la passava bene dal punto di vista finanziario, a volte si concedeva un buon pasto. Il loro futuro dipende da troppi fattori per poter azzardare previsioni”.

Bitterli, comunque, continua ad apprezzare il classico vagone ristorante. “C’è sempre un’atmosfera speciale che mi piace”, confida. Ha anche un consiglio da addetta ai lavori: “Si può prenotare un tavolo nel vagone ristorante, cosa che molti non sanno. E i cinque franchi di spese di prenotazione vengono detratti dal conto”.

