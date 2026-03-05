A volte raffinati, a volte fast food, i vagoni ristorante svizzeri hanno sempre saputo adattarsi ai tempi
La storia più che centenaria delle carrozze ristoranti dei treni svizzeri è ricca e talvolta insolita, come nel caso dei vagoni McDonald's. Mentre all'inizio i pasti venivano preparati sul treno, oggi si utilizza principalmente un forno a vapore.
Nel XIX secolo, la ferrovia ha rivoluzionato i trasporti in Europa. La prima linea in Svizzera fu costruita nel 1847 tra Zurigo e Baden. Ben presto si pose la questione di come sfamare i passeggeri durante il viaggio.
Durante i tragitti lunghi, i treni a volte si fermavano a mezzogiorno per consentire ai passeggeri di mangiare. In molte stazioni ferroviarie sono stati creati dei buffet, che esistono ancora oggi.
Vagoni ristorante al posto dei buffet
La Società svizzera dei vagoni ristorante (SSG) è stata fondata nel 1903. Oggi l’azienda si chiama Elvetino, è di proprietà al 100% delle Ferrovie Federali Svizzere (FFS) e continua a gestire queste carrozze in tutto il Paese.
“I primi vagoni ristorante erano destinati a viaggiatori piuttosto benestanti”, spiega Isabelle Bitterli di FFS Historic. “Prima della comparsa dei vagoni ristorante, erano previste delle fermate per consentire ai passeggeri di pranzare in una città”.
Negli anni Trenta i treni sono diventati più leggeri e veloci. Di conseguenza, i viaggiatori avevano meno bisogno di mangiare durante il viaggio.
A partire dagli anni Cinquanta, il vagone ristorante è diventato accessibile a tutti. “Era un luogo in cui si incontravano tutte le classi sociali. Dove era possibile concludere affari davanti a un menu raffinato o gustare piatti semplici durante una gita. Si parla della ‘democratizzazione del vagone ristorante'”, sottolinea Isabelle Bitterli.
Dal ristorante self-service al McDonald’s su rotaia
Negli anni Ottanta si sono cercate nuove soluzioni per semplificare la complessa logistica. Si è quindi puntato su un sistema di ristorazione veloce. “Per la prima volta i pasti venivano preparati in una cucina centrale. Nel vagone ristorante i menù venivano poi semplicemente riscaldati”, spiega Isabelle Bitterli. Questa pratica è in uso ancora oggi.
Particolarmente curioso è stato il progetto pilota di McDonald’s. Nel 1992, la catena di fast food ha aperto un proprio ristorante su rotaia. Tuttavia, i passeggeri non hanno mostrato molto entusiasmo. Il progetto è stato abbandonato dopo pochi anni.
Un futuro incerto
“Oggi il vagone ristorante non ha più la stessa importanza di un tempo”, osserva Isabelle Bitterli. Si tratta soprattutto di un luogo dove mangiare qualcosa in fretta. Inoltre, le possibilità di approvvigionamento nelle stazioni sono notevolmente cambiate. Molte persone acquistano i loro spuntini in uno dei numerosi negozi e li consumano poi in stazione o nei normali vagoni passeggeri.
Isabelle Bitterli non sa dire come sarà il vagone ristorante del futuro: “Queste carrozze speciali sono sempre state uno specchio della società e hanno dovuto reinventarsi continuamente. Durante le crisi economiche erano poco utilizzate. Quando la popolazione se la passava bene dal punto di vista finanziario, a volte si concedeva un buon pasto. Il loro futuro dipende da troppi fattori per poter azzardare previsioni”.
Bitterli, comunque, continua ad apprezzare il classico vagone ristorante. “C’è sempre un’atmosfera speciale che mi piace”, confida. Ha anche un consiglio da addetta ai lavori: “Si può prenotare un tavolo nel vagone ristorante, cosa che molti non sanno. E i cinque franchi di spese di prenotazione vengono detratti dal conto”.
