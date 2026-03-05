The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter
Il meglio dei contenuti SSR

A volte raffinati, a volte fast food, i vagoni ristorante svizzeri hanno sempre saputo adattarsi ai tempi

1978 – una tavola imbandita di bianco, anche in viaggio Mentre il paesaggio scorre fuori dal finestrino, ci si gode il pasto nella carrozza ristorante, a una tavola imbandita di bianco. Il viaggio è in qualche modo una destinazione in sé.
Mentre il paesaggio scorre, ci si gode il pasto nella carrozza ristorante, seduti a un tavolo apparecchiato di tutto punto. Il viaggio è in qualche modo una destinazione in sé. (1978) Gemeinfrei

La storia più che centenaria delle carrozze ristoranti dei treni svizzeri è ricca e talvolta insolita, come nel caso dei vagoni McDonald's. Mentre all'inizio i pasti venivano preparati sul treno, oggi si utilizza principalmente un forno a vapore.

Questo contenuto è stato pubblicato al
4 minuti
Raphael Wallimann, SRF

Nel XIX secolo, la ferrovia ha rivoluzionato i trasporti in Europa. La prima linea in Svizzera fu costruita nel 1847 tra Zurigo e Baden. Ben presto si pose la questione di come sfamare i passeggeri durante il viaggio.

Durante i tragitti lunghi, i treni a volte si fermavano a mezzogiorno per consentire ai passeggeri di mangiare. In molte stazioni ferroviarie sono stati creati dei buffet, che esistono ancora oggi.

Vagoni ristorante al posto dei buffet

La Società svizzera dei vagoni ristorante (SSG) è stata fondata nel 1903. Oggi l’azienda si chiama Elvetino, è di proprietà al 100% delle Ferrovie Federali Svizzere (FFS) e continua a gestire queste carrozze in tutto il Paese.

“I primi vagoni ristorante erano destinati a viaggiatori piuttosto benestanti”, spiega Isabelle Bitterli di FFS Historic. “Prima della comparsa dei vagoni ristorante, erano previste delle fermate per consentire ai passeggeri di pranzare in una città”.

Negli anni Trenta i treni sono diventati più leggeri e veloci. Di conseguenza, i viaggiatori avevano meno bisogno di mangiare durante il viaggio.

A partire dagli anni Cinquanta, il vagone ristorante è diventato accessibile a tutti. “Era un luogo in cui si incontravano tutte le classi sociali. Dove era possibile concludere affari davanti a un menu raffinato o gustare piatti semplici durante una gita. Si parla della ‘democratizzazione del vagone ristorante'”, sottolinea Isabelle Bitterli.

Dal ristorante self-service al McDonald’s su rotaia

Negli anni Ottanta si sono cercate nuove soluzioni per semplificare la complessa logistica. Si è quindi puntato su un sistema di ristorazione veloce. “Per la prima volta i pasti venivano preparati in una cucina centrale. Nel vagone ristorante i menù venivano poi semplicemente riscaldati”, spiega Isabelle Bitterli. Questa pratica è in uso ancora oggi.

Fare colazione nella CFF: un lusso che pochi potevano permettersi negli anni '40. L'atmosfera era elegante, come in un grande hotel.
Fare colazione nel vagone ristorante: un lusso che pochi potevano permettersi negli anni Quaranta. L’atmosfera era elegante, come in un grande hotel. Keystone/Albert Jansen
1914 – nobile vestigia della Belle Époque Salone mobile risalente all'epoca d'oro della gastronomia ferroviaria: in questo vagone ristorante si cena ancora nel raffinato ambiente della Belle Époque. I vagoni sono in legno e decorati con pesanti tappeti e rifiniture in ottone lucido. Un lusso magnifico, che solo pochi privilegiati potevano permettersi all'epoca.
1914 – Salone mobile risalente al periodo d’oro della gastronomia ferroviaria: in questo vagone ristorante si cena ancora nella raffinata atmosfera della Belle Époque. I vagoni sono in legno e decorati con pesanti tappeti e finiture in ottone lucido. Un lusso magnifico, che però solo pochi privilegiati potevano permettersi all’epoca. Gemeinfrei
1941 – cucinare in uno spazio ristretto In cucina lo spazio è chiaramente limitato. Il cuoco deve non solo essere abile con le mani, ma anche e soprattutto saper improvvisare.
1941 – In cucina lo spazio è chiaramente limitato. Il cuoco deve non solo essere abile con le mani, ma anche e soprattutto saper improvvisare. Keystone/Albert Jansen
1944 – Atmosfera di guerra mondiale Il razionamento e la difesa nazionale sono onnipresenti. Questa automobile abbandonata nel 1944 sembra simboleggiare le difficili condizioni dell'epoca.
1944 – Il razionamento e la difesa nazionale sono onnipresenti. Keystone/Hans Gerber
1951 – Carrozza ristorante da trasportare Sulla linea Zurigo-Losanna nel 1951. Nei treni senza carrozza ristorante, il cameriere è lui stesso il mezzo di trasporto. Il benessere fisico dei clienti delle FFS richiede ancora un impegno fisico totale e braccia forti.
1951 – Sulla linea Zurigo-Losanna. Nei treni senza carrozza ristorante, il cameriere sopperisce a questa mancanza. Keystone/Jules Vogt
1978 – Arancione marrone, lavoro di precisione Cena elegante a righe: la sobrietà dell'arancione marrone conferisce ai vagoni ristorante degli anni '70 un tocco molto trendy. Qui, in viaggio nel vagone della Deutsche Schlafwagen- und Speisewagen-Gesellschaft DSG (società tedesca di vagoni letto e vagoni ristorante).
1978 – Cena autentica in un ambiente anni Settanta. Qui, in viaggio nel vagone della Deutsche Schlafwagen- und Speisewagen-Gesellschaft DSG (Società tedesca di vagoni letto e vagoni ristorante). Gemeinfrei
1978 – L'arte della giocoleria ai fornelli Anche la cucina punta sulla qualità. Il cuoco è ai fornelli e gioca con le pentole. Il microonde e i rösti pronti non sono ancora stati inventati. Qui si celebra l'autentica artigianalità a pieno regime.
1978 – Anche la cucina punta sulla qualità. Il cuoco è ai fornelli e si destreggia tra le pentole. Il microonde e i rösti pronti non esistono ancora. Qui si celebra l’autentica artigianalità. Gemeinfrei
1985 – fare la fila invece di aspettare Se non volete aspettare di essere serviti e desiderate anche risparmiare, nel 1985 potete prendere un vassoio nella carrozza ristorante self-service e riempire il vostro piatto. Ma il self-service finisce alla cassa: lì bisogna tirare fuori il portafoglio e pagare in contanti.
1985 – Chi non vuole aspettare di essere servito e desidera inoltre risparmiare, può prendere un vassoio nella carrozza ristorante self-service e riempire il proprio piatto. Ma il self-service si ferma alla cassa: bisogna quindi tirare fuori il portafoglio e pagare in contanti. Keystone/STR
1989 – «Caffè, panino, bibita...! » Il minibar è un must negli anni '80 e '90. Ci si rallegra quando arriva il carrello canticchiando «Caffè, bibita, panino». Poiché i viaggiatori consumano sempre più spesso i pasti in stazione, questo servizio sarà soppresso a partire dal 2017.
1989 – Il minibar è un must negli anni Ottanta e Novanta. Ci si rallegra quando arriva il «carrello» sl suono di «Caffè, bibite, panini». Poiché i viaggiatori consumano sempre più spesso i pasti in stazione, questo servizio sarà soppresso a partire dal 2017. Creative Commons/gemeinfrei
1992 – Big Mac e patatine fritte da asporto Nel 1992, McDonald's decide di salire sul treno in corsa in questo Paese ferroviario che è la Svizzera. Tuttavia, l'entusiasmo per i Big Mac e le patatine fritte da asporto rimane limitato. Il progetto pilota viene abbandonato pochi anni dopo.
1992 – Anche McDonald’s decide di salire sul treno in corsa in questo Paese ferroviario che è la Svizzera. L’euforia suscitata dai Big Mac e dalle patatine fritte da asporto rimane tuttavia moderata. Il progetto-pilota viene abbandonato dopo pochi anni. Gemeinfrei
2002 – Servizio in posizione inclinata L'era dei nuovi treni pendolari inizia nel luglio 2000. Le FFS e Mitropa Svizzera presentano nel nuovissimo ICN come mangiare con eleganza anche in curva. Vengono serviti piatti tradizionali, dallo Schnipo al Bolo.
2002 – Nel luglio 2000 inizia l’era dei nuovi treni pendolari. Le FFS e Mitropa Svizzera presentano nel nuovissimo ICN come mangiare con eleganza anche in curva. Vi si serve una cucina casalinga che spazia dalla cotoletta alla viennese con patatine fritte, alla pasta al ragù di carne. Keystone/Jürg Müller
2002 – Escale Passagio Passaggio Rail AG – l'azienda comune delle FFS e di Rail Gourmet, forte di 600 collaboratori, deve portare una ventata di novità sui treni. Appena un anno dopo, il nome Passaggio scompare già per essere integrato nella filiale delle FFS Elvetino, oggi ben nota.
2002 – Passaggio Rail AG – l’azienda comune delle FFS e di Rail Gourmet, con i suoi 600 collaboratori, deve portare una ventata di novità sui treni. Appena un anno dopo, il nome Passaggio scompare già per essere integrato nella filiale delle FFS oggi nota con il nome di Elvetino. Keystone/MARTIN RUETSCHI
2015 – Caffè da asporto su rotaia Il primo Starbucks su rotaia al mondo offre ai suoi clienti nel 2015 caffè latte freddi al posto dei caffè cremosi o delle tazze, su due piani.
2015 – Il primo Starbucks su rotaia al mondo offre su due piani ai propri clienti caffè latte freddi al posto dei caffè crema o delle tazze. Keystone/Christian Beutler

Particolarmente curioso è stato il progetto pilota di McDonald’s. Nel 1992, la catena di fast food ha aperto un proprio ristorante su rotaia. Tuttavia, i passeggeri non hanno mostrato molto entusiasmo. Il progetto è stato abbandonato dopo pochi anni.

Un futuro incerto

“Oggi il vagone ristorante non ha più la stessa importanza di un tempo”, osserva Isabelle Bitterli. Si tratta soprattutto di un luogo dove mangiare qualcosa in fretta. Inoltre, le possibilità di approvvigionamento nelle stazioni sono notevolmente cambiate. Molte persone acquistano i loro spuntini in uno dei numerosi negozi e li consumano poi in stazione o nei normali vagoni passeggeri.

Isabelle Bitterli non sa dire come sarà il vagone ristorante del futuro: “Queste carrozze speciali sono sempre state uno specchio della società e hanno dovuto reinventarsi continuamente. Durante le crisi economiche erano poco utilizzate. Quando la popolazione se la passava bene dal punto di vista finanziario, a volte si concedeva un buon pasto. Il loro futuro dipende da troppi fattori per poter azzardare previsioni”.

Bitterli, comunque, continua ad apprezzare il classico vagone ristorante. “C’è sempre un’atmosfera speciale che mi piace”, confida. Ha anche un consiglio da addetta ai lavori: “Si può prenotare un tavolo nel vagone ristorante, cosa che molti non sanno. E i cinque franchi di spese di prenotazione vengono detratti dal conto”.

Traduzione con il supporto dell’IA/mar

In conformità con gli standard di JTI

Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative

Potete trovare una panoramica delle discussioni in corso con i nostri giornalisti qui.

Se volete iniziare una discussione su un argomento sollevato in questo articolo o volete segnalare errori fattuali, inviateci un'e-mail all'indirizzo italian@swissinfo.ch.

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR