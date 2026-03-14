Aldo e Giovanni, il manichino
Un manichino piuttosto irrequieto finisce col turbare la tranquillità della bottega del signor Pietro. In questo video d'archivio del 1986, due riconoscibilissimi comici italiani fanno visita alla RSI.
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