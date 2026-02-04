Alpha Boys: cosa possono fare i genitori se un figlio ammira Andrew Tate

Andrew Tate nel marzo del 2025. EPA/Robert Ghement

Influencer come Andrew Tate raggiungono milioni di giovani uomini con consigli sulla dominanza maschile e messaggi misogini. Cosa possono fare genitori o altre figure di riferimento contro la radicalizzazione online.

1. Non rafforzare l’attrazione

Quando i genitori criticano influencer come Andrew Tate, ciò può aumentare la fascinazione nei giovani. Lo afferma Philippe Wampfler, insegnante e docente di educazione digitale: “Questi influencer creano volutamente distacco, anche nei confronti dei genitori”. Condannare le affermazioni o smentirle con fatti funziona raramente. Wampfler sconsiglia anche di vietare i contenuti della cosiddetta “Manosphere” (“Uomosfera”). “L’accesso è quasi impossibile da impedire e i giovani non dovrebbero avere la sensazione di dover nascondere qualcosa”.

2. Agire sugli aspetti sui quali i giovani cercano orientamento

È più promettente mostrare un interesse genuino e partire dalle domande che preoccupano i giovani: ad esempio le amicizie o il futuro professionale. “Quando i giovani si sentono sostenuti, sono meno ricettivi ai contenuti della Manosphere”, afferma Wampfler.

L’influencer Andrew Tate raggiunge un pubblico di milioni di persone con i suoi contenuti misogini.

Anche la ricerca lo conferma, sottolinea la sociologa Lea Stahel: il miglior antidoto contro la radicalizzazione online è un’elevata qualità della relazione con le figure di riferimento. È prezioso che anche temi stigmatizzati come i problemi psicologici o la solitudine possano essere discussi apertamente.

3. Spiegare il modello di business

Stahel sottolinea inoltre l’importanza della competenza mediatica: “Chi riconosce la manipolazione digitale è meno vulnerabile alla Manosphere”. Philippe Wampfler consiglia di parlare del modello d’affari degli influencer: “I giovani fruitori devono comprendere che molti contenuti non mirano al loro benessere, ma a vendere loro qualcosa”. Abbonamenti o coaching vengono spesso promossi con irrealistiche promesse di successo.

4. Parlare dei ruoli di genere

Nella Manosphere la mascolinità viene presentata come naturalmente superiore. Lo psicologo Markus Theunert afferma: “La Manosphere è la risposta sbagliata a una domanda importante. Ovvero alla domanda su cosa significhi essere uomini oggi”.

Anche in Svizzera le immagini di maschilità divergono fortemente, mostra uno studio dell’istituto di ricerca Sotomo: nella percezione pubblica gli uomini dovrebbero essere resistenti e capaci di imporsi, mentre nella sfera privata vengono apprezzate premura e introspezione. Theunert consiglia ai genitori di parlare con i giovani uomini di queste aspettative contraddittorie, di discutere ruoli di genere, valori e modelli, e di affrontare apertamente le proprie insicurezze.

Quando i genitori dovrebbero cercare aiuto esterno Quando i conflitti si ripetono o i genitori non riescono a fare passi avanti nella relazione con la prole, gli esperti e le esperte raccomandano un aiuto esterno. Un servizio disponibile è la consulenza ai genitori di Pro JuventuteCollegamento esterno, confidenziale e gratuita. A livello cantonale ci sono centri di competenza contro la radicalizzazione che offrono consulenza e a cui è possibile inviare segnalazioni. Se c’è un pericolo imminente, ad esempio per la preparazione di un atto violento, Pro Juventute raccomanda di informare la polizia. È importante non interrompere il contatto: spesso è la chiave del successo.

5. Favorire il tempo offline

Già dopo pochi minuti di utilizzo del social media TikTok, i giovani svizzeri sono confrontati a video della Manosphere, ha mostrato un esperimento di SRF DataCollegamento esterno.

Philippe Wampfler raccomanda ai genitori di impegnarsi per favorire esperienze offline: nel contesto familiare o con amici e amiche. Anche lo psicologo Markus Theunert sottolinea l’importanza del tempo fuori dal mondo digitale: “Ciò che manca alle forme più estreme della Manosphere, come gli Incels, sono le relazioni nella vita reale”.

Gli incontri analogici non possono essere sostituiti digitalmente, afferma Theunert: e proprio perché i genitori possono regolamentare poco lo spazio online, dovrebbero cercare di rendere l’accesso al mondo della vita reale il più invitante possibile.

