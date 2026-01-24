L’auto elettrica farà presa?
In questo video d'archivio del 1991, la RSI si occupa dei vantaggi e degli incovenienti delle automobili elettriche, concludendo che questi veicoli potrebbero avere un futuro, ma rimangono alcuni ostacoli da superare.
Articoli più popolari
I più discussi
In conformità con gli standard di JTI
Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative
Potete trovare una panoramica delle discussioni in corso con i nostri giornalisti qui.
Se volete iniziare una discussione su un argomento sollevato in questo articolo o volete segnalare errori fattuali, inviateci un'e-mail all'indirizzo italian@swissinfo.ch.