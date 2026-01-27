Barry Callebaut, il periodo turbolento di un gigante svizzero del cioccolato
Il maggiore produttore mondiale di cioccolato Barry Callebaut tira il freno d'emergenza: il suo amministratore delegato se n'è dovuto andare con effetto immediato. L'analisi di SRF.
Nessun’altra azienda al mondo fornisce tanto cioccolato e cacao quanto Barry Callebaut, con sede a Zurigo. Ogni anno sono circa 2 milioni di tonnellate. L’azienda si procura il cacao indirettamente da circa un milione di contadini in Paesi come il Ghana e la Costa d’Avorio. Un chicco di cacao su quattro, a livello mondiale, passa dalla società. La sua clientela comprende altri grandi produttori di cioccolato, nonché cioccolaterie, confetterie, panetterie, alberghi e ristoranti. Barry Callebaut impiega 13’000 persone. Ergo, Barry Callebaut è un attore di enorme peso nella filiera, e il cambio ai suoi vertici ha ripercussioni importanti.
Barry Callebaut è stata guidata per quasi tre anni da Peter Feld che ha dovuto lasciare la funzione praticamente da un giorno all’altro. Il cambiamento improvviso può essere interpretato come un segnale dell’insoddisfazione del Consiglio d’amministrazione. Sotto la guida del manager tedesco, Barry Callebaut è entrata in una spirale discendente. Durante il suo mandato come CEO, il titolo ha perso circa un terzo del suo valore.
Al grande pubblico Peter Feld è praticamente sconosciuto. In Svizzera sono state pochissime le sue apparizioni mediatiche. Le richieste di intervista venivano respinte con la motivazione che l’azienda si trovava in fase di ristrutturazione. Eppure, proprio nei momenti difficili, la comunicazione sarebbe ancora più importante. Il periodo di Peter Feld è stato caratterizzato da una ristrutturazione aggressiva. Molte persone della dirigenza sono state sostituite, con una conseguente perdita di know-how. Dei risparmi promessi non si è finora visto granché, osserva un analista.
L’annuncio della partenza del CEO è stato accolto positivamente in Borsa – mercoledì scorso il titolo ha guadagnato quasi il 5% all’apertura degli scambi, nonostante i risultati aziendali disastrosi. Nell’ultimo trimestre dell’esercizio, da settembre a novembre, il volume delle vendite del gruppo è crollato di quasi il 10%. L’instabilità interna e i prezzi elevati del cacao hanno pesato sui risultati.
Le speranze sono ora riposte nella nuova direzione: la soluzione dovrebbe arrivare da un olandese. Da questa settimana, il CEO è ufficialmente Hein Schumacher. Secondo il comunicato stampa, il nuovo amministratore delegato porta con sé 25 anni di esperienza nel settore alimentare. Dal 2023 al 2025 è stato CEO del colosso alimentare britannico Unilever. In precedenza, Schumacher ha ricoperto posizioni dirigenziali presso Royal FrieslandCampina, una delle maggiori cooperative lattiero-casearie del mondo, con sede nei Paesi Bassi.
Oltre ai problemi interni, negli ultimi anni Barry Callebaut ha dovuto confrontarsi anche con il contesto di mercato. Il raccolto di cacao, in vari Paesi, è stato in parte disastroso. Di conseguenza il prezzo del cacao è salito, arrivando temporaneamente a oltre 10’000 dollari la tonnellata, quattro volte più del normale.
Ciò ha fatto aumentare i costi per Barry Callebaut, mentre allo stesso tempo la domanda di cioccolato è diminuita e i volumi sono calati. Nei negozi svizzeri, per esempio, il cioccolato è diventato più caro del 24% negli ultimi cinque anni. Soprattutto negli Stati Uniti, quando i prezzi del cioccolato aumentano, molte consumatrici e molti consumatori passano ad altri dolciumi. Il nuovo CEO è chiamato a trovare soluzioni e a riportare maggiore stabilità all’interno dell’azienda.
