Berna più antica di quanto si pensasse: l’analisi del polline smentisce il mito di fondazione della città

L'analisi del polline dimostra che l'area intorno a Berna era economicamente molto prospera già due o tre secoli prima della presunta fondazione della città. Keystone / Christian Beutler

Grazie all’analisi dei pollini nei sedimenti lacustri antichi, i botanici riscrivono la storia svizzera. L'esempio del Moossee, nel canton Berna.

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Christian von Burg, SRF Altre lingue: 2 Deutsch de Bern ist älter als gedacht: Pollenanalyse widerlegt Gründungsmythos originale Di più Bern ist älter als gedacht: Pollenanalyse widerlegt Gründungsmythos

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La città di Berna sarebbe stata fondata nel 1191. Così è scritto nei libri di scuola. “Molte persone lo credono davvero”, dice il rinomato botanico Willy Tinner dell’Università di Berna, “ma è un mito, perché oggi sappiamo grazie all’analisi dei pollini che la città di Berna e il paesaggio culturale circostante sono più antichi di due o tre secoli.”

L’archeologo cantonale bernese Adriano Boschetti (a sinistra) ha tratto grande beneficio dalle ricerche del botanico Willy Tinner. SRF/Christian von Burg

Willy Tinner si trova a nord di Berna, presso il Moossee, accanto ad Adriano Boschetti, responsabile dell’archeologia cantonale bernese. I due collaborano da molti anni. Boschetti è entusiasta delle analisi dei pollini che Tinner e il suo team sono ora in grado di realizzare con un livello di dettaglio mai raggiunto prima.

“Questo metodo ci aiuta a colmare le lacune temporali”, afferma Boschetti, “ci fornisce preziose indicazioni su secoli di cui non abbiamo reperti archeologici.”

Fango maleodorante, “per noi prezioso come l’oro”

I pollini sono le cellule germinali maschili delle piante da seme, la “polvere” dei fiori. Essa viene trasportata dal vento per alcune centinaia di metri fino a una distanza di qualche chilometro, a seconda del tipo di polline, e finisce quindi anche nei laghi. Lì si deposita nel fango, e ciò accade da millenni.

Quando i botanici perforano e prelevano dal fondale una carota di sedimento con un diametro di circa nove centimetri, può sembrare qualcosa di insignificante per i profani, e a volte l’odore è persino putrido, “ma per noi è prezioso come l’oro”, dice Tinner.

Il suo ex collega Fabian Rey ha minuziosamente analizzatoCollegamento esterno le carote al microscopio, strato dopo strato. Ingranditi di 400 volte, i pollini appaiono come palline di varia natura; ogni specie ha una forma e una superficie diverse e, in base alla densità e al tipo di polline, è possibile ricostruire il paesaggio storicoCollegamento esterno.

Come vengono analizzati i pollini:

Precedente Granulo di polline di canapa (Cannabis sativa), come appare al microscopio con un ingrandimento di 400x. Sina Aregger, University of Bern Se nei sedimenti lacustri si riscontra la presenza di polline di segale (Secale cereale), si sa che nelle vicinanze del lago veniva coltivato il grano. Sina Aregger, University of Bern Il paleoecologo Willy Tinner al microscopio. Ci vogliono anni di pratica prima di riuscire a ricostruire un paesaggio del passato direttamente dai granelli di polline. SRF/Christian von Burg Nella cella frigorifera, i ricercatori conservano le carote che hanno prelevato da diversi laghetti svizzeri. SRF/Christian von Burg Seguente Fotografia 1

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Quanta foresta c’era? Quanto cereale veniva coltivato? Quanti animali venivano allevati? A tutte queste domande i botanici possono fornire risposte e, nel caso del Moossee, ora con una precisione mai raggiunta: oltre 7000 anni indietro, con una precisione di dieci anni.

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Le scoperte diventano prevedibili

I botanici hanno così confermato che intorno al 3800 prima di Cristo, nel periodo delle palafitte, la foresta attorno al Moossee diminuì notevolmente, vennero creati più campi e allevati più animali.

Hanno individuato una simile evoluzione risalente al 2700 a.C. e, poco dopo, gli archeologi hanno scoperto nel lago antichi pali, che sono stati datati con precisione a quel periodo grazie all’analisi degli anelli degli alberi. “Prima non sapevamo nulla di questo insediamento”, dice Boschetti, “i botanici hanno praticamente previsto la scoperta.”

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Grazie alle analisi dei pollini è stato anche chiarito che in Svizzera non si coltivava cereale solo a partire dall’inizio del Neolitico. Il passaggio da cacciatori-raccoglitori ai primi agricoltori è stato più complesso di quanto si pensasse finora. “Troviamo i primi pollini di cereale già oltre 1’000 anni prima”, afferma Willy Tinner.

Infine, l’analisi dei pollini mostra anche che la zona attorno a Berna prosperava economicamente già due o tre secoli prima della presunta fondazione della città. “La fondazione della città intorno al 1191 nel fitto bosco da parte dei duchi di Zähringen è quindi un mito”, afferma Tinner. E probabilmente anche l’insediamento precedente nel territorio dell’attuale Berna era molto più antico di quanto si pensasse finora – almeno così indicano i granelli di polline.

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Tradotto dal tedesco e verificato da Zz

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