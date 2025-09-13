Biasca e il suo dialetto
Caterina Magginetti ha insegnato fino a 72 anni alle scuole di Biasca, dedicando la sua vita al suo paese e al suo caratteristico dialetto. Ci racconta qualche aneddoto in questo video d'archivio RSI del 1984.
Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto
