Café Spörri: quando anche il Consiglio federale si fermava a Teufen

La clientela era accolta sia all'esterno, che all'interno del locale. Zeughaus Teufen



Negli anni Sessanta e Settanta, un locale in stile viennese – che serviva dolci secondo ricette francesi – visse il suo periodo di massimo splendore. Ora una mostra a Teufen, in Appenzello esterno, è dedicata allo storico Caffè Spörri.

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SRF Altra lingua: 1 IT originale Français fr Le café Spörri, une institution appenzelloise où même le Conseil fédéral s’arrêtait Di più Le café Spörri, une institution appenzelloise où même le Conseil fédéral s’arrêtait

La storia iniziò con gli anni di peregrinazione del pasticcere Jacques Spörri durante la Belle Époque. All’inizio del XX secolo lo portarono da Ginevra a Marsiglia e poi fino a Parigi. Il periodo trascorso nella capitale francese, presso il celebre confiseur austriaco Anton Rumpelmayer, lo segnò profondamente.

Durante questi viaggi non riceveva denaro come compenso, ma Spörri riportò a casa un gran bagaglio di conoscenze. Aprì un primo ristorante a Urnäsch (Appenzello esterno), in seguito gestì il ristorante Peter Rotmonten nella città di San Gallo, finché nel 1931 si trasferì con la famiglia a Teufen e rilevò una panetteria. La gestì fino agli anni Cinquanta, quando subentrò il figlio Peter con la moglie Helen.

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All’epoca il Caffè Spörri non aveva ancora nulla di glamour, racconta il nipote di Jacques Spörri, Hanspeter Spörri. I genitori avevano dovuto lottare per ottenere un credito di 350’000 franchi per ristrutturare e ampliare la panetteria. “Fu una svolta”, dice Hanspeter Spörri.

Successo fin dal primo giorno

Il caffè fu pieno fin dal primo giorno – così pieno che c’erano persone nei corridoi e chi serviva faceva fatica a passare, racconta Hanspeter Spörri. L’elenco degli clienti illustri continuava a crescere.

Come la padrona “addomesticò” gli apprendisti macellai “Parte degli apprendisti macellai che frequentavano il locale si comportavano in modo molto rozzo”, racconta Hanspeter Spörri. Cacciarli per Helen Spörri non era un’opzione. “Mia madre prese un vassoio di millefoglie alla crema e lo mise davanti agli apprendisti macellai – dicendo che era per loro, perché erano clienti così fedeli”, racconta Spörri. I giovani rimasero a bocca aperta e da quel momento si comportarono educatamente.

Gli ospiti arrivavano da lontano, racconta Hanspeter Spörri. Ma anche gli abitanti del villaggio di Teufen frequentavano il locale accanto a consiglieri federali, turisti, studenti e politici: la clientela era variegata.

Tra gli ospiti illustri figuravano tra gli altri i consiglieri federali Kurt Furgler e Arnold Koller; l’allora principe ereditario e futuro principe del Liechtenstein Hans-Adam II, nonché la cantante statunitense Josephine Baker.

Precedente Seguente Al Café Spörri non c’erano solo dolci. Nel menu c’erano anche delle insalate. Zeughaus Teufen Al Café Spörri si festeggiavano anche gli anniversari aziendali, come in questo caso quello della Jörg Schoch AG nel 1972. Zeughaus Teufen Dopo la fine della gestione da parte degli Spörri, la sala ristorante si è progressivamente svuotata. Zeughaus Teufen Ricette “esotiche”. Zeughaus Teufen L’antica insegna è attualmente esposta a Teufen, nell’armeria. SRF/Selina Etter La famiglia Spörri ha ristrutturato il Caffè ben sette volte. Zeughaus Teufen Fotografia 1

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Per la famiglia di Peter e Helen Spörri era importante esserci per tutti. I bambini o le persone senza denaro che bussavano alla finestra della panetteria ricevevano sempre un pezzo di torta. L’apertura e la generosità facevano parte, secondo il figlio Hanspeter Spörri, degli ingredienti del successo del locale.

Il figlio non vuole rilevare l’attività

La famiglia Spörri ristrutturò e ampliò il caffè e il negozio sette volte. Che il figlio Hanspeter Spörri non avrebbe rilevato l’attività fu presto chiaro. Era giornalista per passione e dice di sé: “Non sarei stato in grado”.

Negli anni Ottanta la famiglia lo vendette a un gruppo tedesco, cui apparteneva la Confiserie Feller SA. Per 20 anni il caffè continuò a funzionare, ma andò lentamente e inesorabilmente in declino. “Si risparmiava su dettagli importanti”, ipotizza oggi Hanspeter Spörri. Non si investiva più. Anche se nel 2001 la famiglia appenzellese Sutter acquistò il caffè, l’edificio era ormai così vecchio e trascurato che solo una completa ricostruzione avrebbe potuto salvarlo.

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A Teufen scoppiò una grande controversia pubblica sul caffè. “Nell’immaginario della popolazione persisteva il mito del locale e si capiva che questo mito si stava dissolvendo”, dice Spörri. Ma nessuno sapeva come ripristinarlo. Non c’era soluzione. Il caffè fu venduto nel 2011 e da allora è utilizzato come abitazione privata. Un importante punto d’incontro per tutti andò perduto.

Oggi una mostra presso lo Zeughaus di Teufen presenta la storia del Caffè Spörri – dal 1932 al 2012. La mostra intende documentare l’arte della pasticceria, ma anche contribuire al dibattito sulla cultura edilizia e sui cambiamenti della vita nei villaggi.

Tradotto con il supporto dell’IA/Zz

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