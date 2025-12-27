Capodanno sul treno
C’è chi la notte di San Silvestro la passerà sul treno. In questo video d'archivio RSI del 1982 incontriamo chi desidera in un lavoro sicuro, chi chiede la fine dei conflitti internazionali e chi semplicemente spera di rivedersi ancora una volta.
