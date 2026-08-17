Carriere politiche: quando il cognome diventa un vantaggio iniziale
Dieci parlamentari del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati sono "figli d'arte", con genitori che hanno fatto parte del Parlamento federale.
Per la carriera politica, è un vantaggio se il proprio padre o la propria madre sono già stati membri del Consiglio nazionale o del Consiglio degli Stati. Nel caso del consigliere nazionale di Centro Vincent Maître, si trattava addirittura del padre e del nonno. Per la consigliera agli Stati di Centro Marianne Binder, il padre e il suocero sedevano in Parlamento. E nel caso del Verde Kilian Baumann, sia il padre che la madre.
“Si ha più familiarità con la politica e si ha più coraggio a candidarsi”, afferma Baumann a proposito di questo vantaggio iniziale. Nina Fehr Düsel dell’UDC, il cui padre Hans Fehr era un noto consigliere nazionale del partito della destra conservatrice, sostiene che si è semplicemente più preparati e si sa cosa aspettarsi. In politica, dopotutto, bisogna avere la pelle dura.
Tuttavia, sottolinea che ci sono anche degli svantaggi quando la politica è praticamente nel proprio DNA: “Ci si trova di fronte a pregiudizi. E automaticamente si dice: ‘Lei è esattamente uguale'”. Vincent Maître sintetizza così il concetto: “Avevo un cognome, ma mi ci è voluto un po’ prima di farmi un nome”.
Le idee politiche si tramandano
Parlando con le persone coinvolte, si percepisce il desiderio di prendere le distanze. Il consigliere nazionale del PLR Christian Wasserfallen, ad esempio, sottolinea: “Ho sempre detto: non seguo le orme di nessuno, percorro la mia strada”.
Se però si osserva quale partito abbia eletto queste dieci persone alle Camere federali, emerge che la mela non cade lontano dall’albero. Tutte hanno scelto lo stesso partito del padre o della madre.
Non è una coincidenza, afferma Rahel Freiburghaus, professoressa di Politica svizzera e comparata all’Università di Losanna: “La ricerca ci insegna che le opinioni politiche vengono effettivamente tramandate”.
È interessante notare che le più recenti ricerche sulla socializzazione politica in Svizzera e in Germania Collegamento esternoevidenziano una differenza di genere: “Osserviamo che i figli maschi adottano le opinioni di entrambi i genitori, indipendentemente dal fatto che questi siano di sinistra o di destra. Le figlie, invece, adottano in misura significativamente minore le opinioni di destra dei genitori”, afferma.
Scarsa influenza delle famiglie di politici in Svizzera
Dieci dei 246 membri del Parlamento hanno quindi antenati che prima di loro hanno già ricoperto cariche nel Parlamento federale. Circa il 4% proviene quindi, per così dire, da una dinastia politica. Si tratta di una percentuale sorprendentemente bassa se si guarda al passato e alla Vecchia Confederazione, afferma Freiburghaus: “Sia nei cantoni urbani che in quelli rurali esistevano famiglie regnanti che tramandavano le cariche politiche all’interno della famiglia”. E anche guardando all’estero, oggi in Svizzera l’influenza delle famiglie politiche è relativamente modesta: “In Giappone, ad esempio, un parlamentare su tre proviene da una famiglia regnante”.
Freiburghaus spiega questa notevole differenza con il sistema partitico. In Giappone domina un partito molto forte, mentre nei Paesi del Sud-Est asiatico il sistema partitico è generalmente molto debole. Entrambi i casi – pochi partiti e un sistema partitico ancora poco consolidato – fanno sì che la famiglia abbia un’importanza maggiore quando si tratta dell’assegnazione delle cariche politiche.
Diversa è la situazione in Svizzera. Qui il sistema partitico è ampio e fortemente istituzionalizzato. Di conseguenza, per una carriera politica “c’è molto meno bisogno” di passare attraverso la famiglia.
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