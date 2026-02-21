La tradizione della “Cevra mata”
La "cevra mata" (capra matta) si aggira nei vicoli dei villaggi per spaventare gli abitanti. È solo una delle antiche tradizioni del carnevale ambrosiano in Valle Bedretto, che scopriamo in questo video d'archivio RSI del 1973.
Articoli più popolari
I più discussi
In conformità con gli standard di JTI
Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative
Potete trovare una panoramica delle discussioni in corso con i nostri giornalisti qui.
Se volete iniziare una discussione su un argomento sollevato in questo articolo o volete segnalare errori fattuali, inviateci un'e-mail all'indirizzo italian@swissinfo.ch.