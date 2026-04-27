Che responsabilità hanno le autorità locali in caso di tragedie nelle loro comunità?

I rappresentanti eletti sono responsabili in caso di tragedie nei loro comuni? RTS

Un consigliere comunale può essere ritenuto responsabile di una tragedia che si verifica sul suo territorio? Questa domanda è attualmente d'attualità nell'ambito dell'indagine sull'incendio di Crans-Montana. In Svizzera, tuttavia, è molto raro che un rappresentante eletto venga condannato.

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Anouk Pernet, RTS Altre lingue: 2 Deutsch de Welche Verantwortung tragen Politiker, wenn sich in ihrer Gemeinde ein Drama ereignet? Di più Welche Verantwortung tragen Politiker, wenn sich in ihrer Gemeinde ein Drama ereignet?

Français fr Quelle responsabilité pour les élus en cas de drames sur leurs communes? originale Di più Quelle responsabilité pour les élus en cas de drames sur leurs communes?

Recentemente, la procura e gli avvocati hanno interrogato Nicolas Féraud, sindaco di Crans-Montana, e Kevin Barras, ex assessore comunale responsabile della sicurezza, in merito all’incendio del bar Le Constellation del 1° gennaio. L’inchiesta deve stabilire se hanno responsabilità nella tragedia.

Per gli avvocati che rappresentano le famiglie delle vittime, sì. Perché un funzionario eletto “non è solo un funzionario eletto, è il capo di un Esecutivo comunale” il cui compito è “pianificare, controllare e verificare”, hanno detto a margine dell’udienza di Nicolas Féraud. Hanno aggiunto che “in un ente locale, il sindaco è il responsabile numero uno. Dovrà quindi rispondere alle domande senza scaricare le responsabilità, né sui suoi subordinati né sul Cantone”.

Un precedente: Evolène 1999

Un altro procedimento è in corso nel Vallese: a Chamoson, il sindaco è indagato per omicidio colposo in seguito alle colate detritiche che hanno ucciso due persone nel 2019.

Ma in Svizzera è molto raro che i rappresentanti eletti vengano condannati per tragedie avvenute sul loro territorio. Tra gli specialisti di diritto penale intervistati da RTS viene in mente un solo esempio: quello di Evolène (canton Vallese) a seguito della valanga che nel 1999 uccise 12 persone nel villaggio.

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Dopo un lungo procedimento, al sindaco è stata inflitta una pena detentiva di un mese con la condizionale per omicidio colposo. Il tribunale ha ritenuto che non avesse adottato le necessarie misure di sicurezza nonostante i chiari avvertimenti.

Prevedibilità in discussione

Sebbene le autorità comunali siano in linea di principio responsabili della sicurezza della popolazione entro i propri confini, questa responsabilità non è illimitata. Determinante è il criterio della prevedibilità: una condanna è possibile solo se si dimostra che l’evento era prevedibile e che avrebbe potuto essere evitato qualora il rappresentante eletto avesse agito correttamente. In concreto, ciò significa verificare se sono stati incaricati professionisti qualificati di svolgere i controlli necessari e se sono state adottate le misure di sicurezza adeguate.

“Quanto più il pericolo è ovviamente prevedibile, tanto più devono essere adottate misure di prevenzione. Ma se ci troviamo di fronte a pericoli straordinari, imprevedibili, impensabili, è chiaro che non c’è più spazio per la responsabilità penale”, conferma Laurent Moreillon, professore onorario di diritto all’Università di Losanna.

I tribunali analizzano quindi se ogni livello gerarchico ha fatto la sua parte, e la catena di responsabilità può arrivare fino al sindaco o alla sindaca. Ma il più delle volte sono funzionari e funzionarie che finiscono per essere condannati. A La Neuveville (canton Berna), ad esempio, dopo la morte di due donne folgorate nel porto nel 2017, è stato condannato un dipendente del Comune, mentre la responsabilità delle autorità è stata esclusa dal pubblico ministero.

Troppa responsabilità?

Tuttavia, alcuni rappresentanti eletti ci confidano di avere la sensazione di avere una spada di Damocle che pende sulla loro testa. Ma per Christophe Germanier, sindaco di Conthey e della Federazione dei Comuni del Vallese, il capo di un esecutivo deve essere pronto ad assumersi le proprie responsabilità, anche se questo non è sempre facile dal punto di vista umano.

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“Quando ci si trova di fronte a delle responsabilità, o addirittura a delle condanne, ci si pone delle domande”, ammette a RTS. “La maggior parte di noi sono politici di milizia; i professionisti sono pochissimi. Penso che molti dei miei colleghi o futuri colleghi si interroghino intensamente su questa responsabilità”.

Il dibattito si sta estendendo anche all’opinione pubblica: c’è chi ritiene che i rappresentanti eletti debbano assumersi tutte le loro responsabilità e chi teme che ci sarà una carenza di candidati se i rappresentanti eletti potranno essere ritenuti responsabili di ogni morte. E non c’è dubbio che il verdetto di Crans-Montana continuerà ad alimentare queste discussioni.

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