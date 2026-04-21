Come è cambiata la Svizzera dalla vostra nascita

La popolazione elvetica è in continua mutazione: scoprite come si è trasformato il vostro comune, cantone e tutto il Paese nel corso del tempo grazie al nostro grafico interattivo.

L’evoluzione della popolazione in Svizzera è un tema politico caldo e la RTS proponeCollegamento esterno un ritratto personalizzato dell’evoluzione demografica del Paese.

Crescita, invecchiamento, immigrazione: inserisca la sua data di nascita qui sotto e scopra come la popolazione svizzera è cambiata.

Tutti i dati utilizzati nell’articolo provengono dall’Ufficio federale di statistica (UST), in particolare dalla Statistica della popolazione e delle economie domestiche (STATPOP). Per i dati storici sono state utilizzate la Statistica dello stato annuale della popolazione (ESPOP) e il Censimento federale della popolazione.

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La Quinta Svizzera in nove grafici

Questo contenuto è stato pubblicato al Svizzere e svizzeri vivono in sempre maggior numero all’estero e spesso hanno in tasca un altro passaporto. Qual è il loro profilo? E quali sono i Paesi preferiti?

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