Come è cambiata la Svizzera dalla vostra nascita
La popolazione elvetica è in continua mutazione: scoprite come si è trasformato il vostro comune, cantone e tutto il Paese nel corso del tempo grazie al nostro grafico interattivo.
L’evoluzione della popolazione in Svizzera è un tema politico caldo e la RTS proponeCollegamento esterno un ritratto personalizzato dell’evoluzione demografica del Paese.
Crescita, invecchiamento, immigrazione: inserisca la sua data di nascita qui sotto e scopra come la popolazione svizzera è cambiata.
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Inserite la vostra data, poi fate scorrere il modulo per vedere il seguito.
Dati e metodologia
Tutti i dati utilizzati nell’articolo provengono dall’Ufficio federale di statistica (UST), in particolare dalla Statistica della popolazione e delle economie domestiche (STATPOP). Per i dati storici sono state utilizzate la Statistica dello stato annuale della popolazione (ESPOP) e il Censimento federale della popolazione.
I grafici sull’invecchiamento della popolazione a livello nazionale presentano la situazione nel 2026 secondo lo scenario più probabile dell’UST.
I dati a livello comunale sono stati armonizzati in base alla situazione dei comuni nel 2026, al fine di tenere conto delle fusioni.
Per quanto riguarda il contatore all’inizio dell’articolo, la popolazione al momento della vostra nascita è calcolata con precisione giornaliera grazie a un’interpolazione lineare dei dati annuali dell’Ufficio federale di statistica. Il contatore attuale viene invece aggiornato in tempo reale sulla base degli ultimi rilevamenti trimestrali e delle proiezioni di crescita dell’UST.
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