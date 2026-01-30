Come modificherebbe il mercato del lavoro svizzero l’imposizione individuale delle coppie sposate?

Miliaia di donne in più nel mercato del lavoro? IMAGO/Westend61

Se le coppie sposate non fossero tassate congiuntamente, più donne sarebbero attive professionalmente. È quanto auspicano sostenitrici e sostenitori dell’imposizione individuale, su cui il popolo elvetico voterà l’8 marzo. Si parla di migliaia di posti di lavoro che potrebbero essere nuovamente occupati. Uno sguardo ai fatti e alle stime.

Situazione attuale: le coppie sposate sono tassate come un’unica entità e i redditi vengono sommati. A causa della progressività fiscale, ciò può risultare più costoso rispetto a una tassazione separata dei redditi dei due partner. Per questo motivo, le donne spesso riducono il loro grado di occupazione: perché aggiungere un reddito supplementare se il fisco ne assorbe gran parte? Soprattutto quando ci sono figli, la cui cura deve essere organizzata e pagata, il secondo reddito spesso non conviene.

Aspettativa di chi sostiene il “sì”: se venisse eliminata la penalizzazione fiscale delle coppie sposate, molte mogli e madri sarebbero più attive professionalmente o perlomeno aumenterebbero il loro grado di occupazione. Se ciò avverrà davvero, nessuno lo sa. Ma esistono vari studi e stime al riguardo che parlano dai 12’000 ai 20’000 impieghi a tempo pieno che potrebbero essere occupati in più grazie al cambiamento di sistema a livello federale.

Studi: l’analisi più recente (IWP, Brandt, 2025) stima 16’000 posti di lavoro aggiuntivi a tempo pieno. La cifra è composta da 15’000 persone che inizierebbero una nuova attività professionale, oltre a un aumento dei gradi di occupazione tra coloro che finora hanno lavorato a tempo parziale. Le altre analisi sono state realizzate su incarico del campo promotore dell’iniziativa (Ecoplan, 2019) e della Confederazione (EFD, 2022). Tutti attribuiscono la parte principale dell’aumento alle donne, che rispetto agli uomini sono meno presenti nel mercato del lavoro e lavorano con gradi di occupazione più bassi.

Con un alleggerimento fiscale, per ottenere lo stesso reddito si dovrebbe lavorare meno. Gli economisti prevedono che, nonostante si potrebbe lavorare meno, molte persone faranno l’opposto: aumenteranno il loro grado di occupazione per guadagnare di più, perché con le tasse più basse ogni ora lavorata “vale di più”. L’intensità di questo effetto è basata su stime. Per questo motivo, le cifre dei diversi studi non coincidono perfettamente. Si tratta più che altro di ordini di grandezza – e questi, in tutti gli studi, sono comparabili.

Denaro o tempo libero? Chi può lavorare meno per guadagnare la stessa cifra potrebbe però decidere di optare per più tempo libero invece che per più reddito, ad esempio per dedicarsi maggiormente alla famiglia o alle attività di cura, a condizione che il reddito sia sufficiente. Tutti gli studi, però, giungono alla conclusione che le riduzioni fiscali tendono a portare le persone a lavorare effettivamente di più. Resta aperta la domanda se ciò varrà nella stessa misura anche in futuro.

Potenziale di lavoro già sfruttato? Il tasso di attività delle donne in Svizzera è già elevato, con oltre l’80%. Anche i salari sono alti nel confronto internazionale. Questo permette a molte persone di scegliere più tempo libero invece di più denaro. La tendenza generale al lavoro a tempo parziale lo dimostra chiaramente.

Posti adeguati sufficienti? Le donne che secondo gli studi entrerebbero nel mercato del lavoro dovrebbero anche trovare posti adatti. Ciò dipende dalle qualifiche, dalle aziende e dalla situazione economica generale.

