Come Swisstopo cartografa la Svizzera con una precisione senza pari

Swisstopo fa volare questo Twin Otter dall'aeroporto di Dübendorf in tutta la Svizzera. SRF - Roman Fillinger

Anche nell'era dei satelliti e dei droni, i topografi di Swisstopo fotografano ogni anno un terzo della Svizzera. Nessun altro Paese è così ben cartografato, dicono questi specialisti.

Roman Fillinger, SRF Altre lingue: 2 Deutsch de Swisstopo fotografiert jedes Detail der Schweiz originale Di più Swisstopo fotografiert jedes Detail der Schweiz

Français fr Comment Swisstopo cartographie la Suisse avec une précision inégalée Di più Comment Swisstopo cartographie la Suisse avec une précision inégalée

Le eliche iniziano a girare. Il Twin Otter rosso e bianco di Swisstopo imbocca la pista dell’aeroporto militare di Dübendorf e decolla. Poco dopo, il Säntis appare sotto l’ala sinistra e l’aereo vola da ovest a est, su e giù per la valle del Reno.

Il fotografo di Swisstopo Carlo Bosco spiega a SRF: “La cosa più importante è mantenere una velocità costante e volare dritti lungo la linea che abbiamo definito”. La fotocamera attaccata alla pancia dell’aereo deve catturare ogni decimetro quadrato di terreno. Un decimetro quadrato, l’equivalente di due pacchetti di sigarette affiancati, corrisponde a un pixel sull’immagine aerea.

Nuvole fastidiose

Carlo Bosco aggiunge: “La nostra sfida più grande è la meteorologia. Se ci sono troppe nuvole, non possiamo volare”. Sul suo tablet, segna le nuvole piccole in modo da poterle ritoccare in seguito. Se ci sono nuvole grandi, il percorso deve essere adattato. “Questa flessibilità è uno dei grandi vantaggi dell’aereo rispetto al satellite. Inoltre, la qualità dell’immagine è molto migliore”.

Anche i droni non sono una buona alternativa. Per motivi di sicurezza, non sono già ammessi in alcuni spazi aerei. E non possono trasportare telecamere pesanti. Dopo tre ore di volo, sono state fotografate la Valle del Reno e parte della Bassa Engadina.

Questa fotocamera consente foto ad altissima risoluzione e sarebbe troppo pesante per i droni. SRF – Roman Fillinger

35 topografi

Le foto aeree vengono poi elaborate presso la sede centrale di Swisstopo a Wabern, vicino a Berna. Tobias Providoli sta attualmente lavorando su un’immagine della Svizzera centrale: un gruppo di case ai margini di Emmenbrücke. “Ciò che è mostrato in verde è un nuovo edificio”, spiega il topografo.

Sul suo computer confronta la nuova foto aerea con la versione di tre anni fa e apporta le modifiche. Tobias Providoli ingrandisce i tetti. Con pochi clic, può definire l’altezza, la larghezza, la forma e la lunghezza dell’edificio.

Se è troppo nuvoloso, non è possibile scattare alcuna foto. SRF – Roman Fillinger

A Swisstopo, 35 topografi sono responsabili della misurazione del Paese. Ogni tetto, ogni strada, ogni ramo di ghiacciaio, ogni albero, ogni parcheggio. “Nessun altro Paese al mondo è così ben mappato come la Svizzera”, afferma il topografo.

Le immagini aeree di Carlo Bosco, le misurazioni di Tobias Providoli, i dati radar e le immagini satellitari sono tutti integrati nel modello topografico del paesaggio (MPT). È possibile rappresentare il Paese in più di 900 varianti.

Swisstopo mostra ciò che Google non mostra

Gli urbanisti utilizzano l’MPT per simulare le ombre delle case. I proprietari di case possono scoprire se il loro tetto è adatto all’installazione di pannelli solari. L’MPT documenta le aree con traffico stradale intenso, la velocità di ritiro dei ghiacciai nelle Alpi o lo spostamento del limite degli alberi.

E viene utilizzato anche dai vigili del fuoco: “Se arrivo con un’autopompa, devo sapere se posso svoltare in una strada o se è troppo stretta. Il nostro modello lo rende possibile, a differenza delle mappe di Google o di Apple”, spiega il topografo.

Ogni anno viene fotografato un terzo del territorio svizzero. SRF – Roman Fillinger

Il modello topografico del paesaggio è complesso e costoso. Allo stesso tempo, costituisce un’importante base di pianificazione per la politica e l’economia, così come per i privati, dall’escursionismo in montagna alla pianificazione urbanistica e alla prevenzione delle catastrofi naturali.

