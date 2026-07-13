“Coolcation”, come il caldo trasforma le regioni turistiche svizzere

Ciclisti e escursionisti sulle rive del Trübsee, vicino a Engelberg, il 7 agosto 2020. Keystone/Urs Flueeler

Nelle giornate di caldo intenso molte persone cercano un fresco sollievo fuggendo in montagna. Il turismo estivo potrebbe diventare un'opportunità per le località di media altitudine.

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La Svizzera è una destinazione turistica molto apprezzata, anche dalla stessa popolazione elvetica. Nel 2025 sono stati registrati quasi 44 milioni di pernottamenti. Si tratta di un nuovo record. 22,8 milioni di pernottamenti sono attribuibili a ospiti stranieri, un massimo storico.

Le e gli ospiti indigeni, dal canto loro, hanno generato 21,1 milioni di pernottamenti, numero che rappresenta anch’esso un primato, con luglio come mese più popolare.

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Il turismo estivo come motore – margini di guadagno più alti in inverno

Nel semestre estivo il numero di pernottamenti è superiore rispetto all’inverno e rappresenta circa il 60% del totale. Inoltre, l’estate mostra tassi di crescita più forti. Con un incremento del 2,3% rispetto all’anno precedente, il 2025 è stato il quinto anno consecutivo in cui i pernottamenti sono aumentati in estate, raggiungendo circa 25 milioni. Un altro record.

L’anno scorso il motivo sono stati i grandi eventi come l’Eurovision Song Contest a Basilea o i Campionati europei di calcio femminile. Ma anche le condizioni meteorologiche favorevoli hanno contribuito alla crescita.

Il semestre invernale porta un po’ meno pernottamenti (18,6 milioni), ma margini più alti, come spiega l’esperto di turismo Jürg Stettler della Scuola universitaria professionale di Lucerna. Alberghi e funivie guadagnano di più perché le camere d’albergo o i biglietti sono più costosi nella stagione fredda.

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Il caldo trasforma le regioni turistiche

I turisti si recavano in Svizzera d’estate già circa 150 anni fa. “Il fenomeno della fuga dal caldo estivo esisteva già in passato”, dice Jürg Stettler. “Dopo la Seconda guerra mondiale è iniziata la fase degli sport invernali e ora, con i cambiamenti climatici e la crescente domanda dai mercati in espansione in Asia, si sta verificando un nuovo spostamento strutturale”, afferma.

“Coolcation”: il fresco come argomento promozionale Contrazione delle parole inglesi “cool” (“fresco”) e “vacation” (“vacanza”), il termine “coolcation” è sempre più utilizzato nel marketing turistico. È stato popolarizzato dai Paesi nordici, come la Svezia. Anche in Svizzera, alcune regioni mettono deliberatamente l’accento sulla frescura estiva, ad esempio Arosa (canton Grigioni) o l’area del ghiacciaio dell’Aletsch (Vallese). Questa strategia promozionale si rivolge innanzitutto a una clientela svizzera. A livello internazionale, è Svizzera Turismo che si occupa della promozione del Paese come destinazione per le vacanze. Interpellata sul tema, l’organizzazione ricorda che la natura e la montagna svolgono già un ruolo centrale nelle sue campagne pubblicitarie. La nozione di “coolcation” è quindi già presente in maniera implicita.

Sotto pressione sono le località classiche degli sport invernali che non si trovano abbastanza in alto per garantire l’innevamento. La regione del Trübsee (canton Nidvaldo), ad esempio, a 1’800 metri di altitudine, punta quindi sempre più sull’escursionismo o sulciclismo in estate.

Norbert Patt, direttore delle funivie Engelberg-Trübsee-Titlis, parla di un’esperienza immersiva. “Escursionismo, mountain bike, un parco giochi per bambini – questa altitudine si presta perfettamente.” Il pubblico di riferimento sono soprattutto gli ospiti svizzeri, mentre quelli stranieri vanno sul Titlis.

Turiste asiatiche si godono la neve prodotta da un piccolo cannone da neve in occasione dell’inaugurazione della Titlis Tower, il 29 maggio 2026. Keystone / Urs Flueeler

Investimenti necessari – le mezze stagioni diventano più importanti

Alcune regioni turistiche hanno già un’offerta adatta alle stagioni estive e alle mezze stagioni – sia con un numero sufficiente di sentieri escursionistici che con percorsi per mountain bike. Ma anche aree più grandi, come la regione del Titlis (canton Obvaldo), investono nelle infrastrutture.

150 milioni affluiscono ad esempio nel progetto Titlis Tower. L’obiettivo della torre panoramica è rendere la montagna una destinazione alpina su tutto l’arco dell’anno, restando competitiva a livello internazionale.

Allo stesso tempo gli investimenti nella torre e nei progetti ferroviari s’inseriscono in un discorso legato alla sostenibilità. Si tratta di guidare in modo mirato i grandi flussi turistici. “Utilizzare e proteggere”, dice Norbert Patt. “Quello che non vogliamo è portare masse di persone in modo incontrollato in aree incontaminate.”

Con i cambiamenti climatici scompare anche la netta distinzione tra turismo estivo e invernale. Le cosiddette mezze stagioni diventano più importanti, poiché proprio nelle regioni situate a quote più basse le turiste e i turisti possono pianificare attività indipendentemente dalla neve. Anche Svizzera Turismo da alcuni anni non punta più su campagne puramente estive o invernali.

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Tradotto dal tedesco e verificato da: Zz

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