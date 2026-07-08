Cosa ci racconta la Festa federale sullo jodel svizzero di oggi

Lo jodel è anche un ambito di libera espressione artistica. KEYSTONE/URS FLUEELER

La 32ma Festa federale dello jodel è terminata, ma resta una domanda: di quanta tradizione ha bisogno lo jodel – e di quanto cambiamento?

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“Città e campagna insieme”: questo era il motto della 32esima Festa federale dello jodel a Basilea. A fine giugno, questo grande evento ha attirato nella città sul Reno 12’000 jodler, suonatori di corno alpino e sbandieratori. Hanno visitato l’evento quasi 200’000 persone.

Tra radici e lungimiranza

A prima vista, la scelta di organizzare la Festa federale dello jodel in città può sorprendere. Ma si tratta di una tradizione: già la prima edizione si tenne a Basilea nel 1924.

Circa 100 anni dopo, è più evidente che mai che lo jodel svizzero si trova in equilibrio tra tradizione e modernità. Alla fine del 2025, l’Unesco l’ha inserito nella lista del patrimonio culturale immateriale.

Basilea, Lucerna, San Gallo, Briga: la Festa federale dello jodel si è già svolta in tutta la Svizzera. Nel 1939, il corteo della sesta edizione ha attraversato Zurigo. KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/Str

All’inizio di giugno l’Ufficio federale della cultura ha assegnato il Gran premio svizzero della musica a Nadja Räss. Si tratta della prima volta che il riconoscimento viene conferito a un’esponente della musica popolare. La motivazione della giuria: Nadja Räss è una cantante di jodel e una mediatrice culturale con radici che affondano nella tradizione e uno sguardo rivolto al futuro.

Obbligo di indossare il costume tradizionale e rigorosa selezione dei brani

La Festa federale dello jodel di Basilea ha coltivato in modo particolare le sue radici. La festa è organizzata ogni anno dall’Associazione federale dello jodel, fondata nel 1910 con l’obiettivo di distinguere lo jodel svizzero da quello di altri Paesi – primo fra tutti, lo jodel tirolese. Per farlo, occorrono risorse e strategie.

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Tra queste figurano i concorsi di jodel che si svolgono durante la Festa federale. Le gare hanno un regolamento preciso che prevede, ad esempio, che chi canta si esibisca in costume tradizionale, pena la squalifica. Inoltre, i brani eseguiti durante il concorso devono essere preventivamente comunicati. Secondo le disposizioni relative alle esibizioni, i “brani non appropriati” possono essere respinti dal presidente generale.

“Lo jodel cambia e deve anche cambiare”

“Lo scopo di queste rigide regole è preservare la tradizione”, afferma Godi Studer. Originario dell’Entlebuch, dirige un coro di jodel ed è membro della giuria nei festival da circa 20 anni. Ma marciare sul posto non è un’opzione, aggiunge Studer.

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“Lo jodel sta cambiando e deve anche cambiare per adeguarsi ai mutamenti sociali”, afferma Studer. In fin dei conti, si tratta di una tradizione profondamente radicata nella società.

Molte voci diverse

Lo jodel è anche terreno di libera espressione artistica. Simone Felber lo pratica proprio in quest’ottica. È una cantante di formazione classica. Per lei è chiaro: “Quando sul palco canto i miei brani originali, è qualcosa di diverso rispetto a quando partecipo a una gara di canto durante una Festa federale”.

Una comunità che vive insieme: a fine giugno Basilea si è trasformata in una festa all’insegna della gioia, della musica e della danza. KEYSTONE/Urs Flueeler

Felber ritiene importante che possano nascere punti di attrito: “Ci sono sempre nuove voci che si confrontano con la tradizione e la portano avanti”. È così che la tradizione stessa cambia continuamente, restando viva.

Ciò significa che esistono diversi contesti che si rapportano in modo diverso allo jodel. Si tratta quindi di qualcosa di più che un semplice stile musicale. È comunità. Una comunità che si è manifestata a Basilea, quando la musica dello jodel ha risuonato da vicoli storici, e ponti sul Reno.

Tradotto dal tedesco e verificato da:Zz

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