Cosa possono fare le migliaia di svizzeri bloccati in Medio Oriente? 

Un passeggero davanti a un tabellone che annuncia la cancellazione di un volo per Doha all'aeroporto di Francoforte. Keystone/DPA/Florian Wiegand

A seguito dei bombardamenti sull'Iran e delle risposte della Repubblica islamica, migliaia di turiste e turisti svizzeri sono bloccati nelle città del Golfo, senza alcuna prospettiva di ritorno per il momento. Come reagire e cosa fare in caso di viaggi previsti nei prossimi giorni?

Da quando sabato scorso Israele e Stati Uniti hanno lanciato l’attacco contro l’Iran, oltre 4’000 turisti svizzeri sono bloccati in vari Paesi del Medio Oriente, la maggior parte dei quali negli Emirati Arabi Uniti. Una parte di loro era in transito, in particolare negli aeroporti di Dubai, Abu Dhabi e Doha, hub delle compagnie Emirates, Etihad e Qatar Airways, ampiamente utilizzati per raggiungere l’Asia da Ginevra e Zurigo.

A causa dei pericoli causati dalle rappresaglie iraniane, in particolare dai droni, gli aerei decollano e atterrano solo a singhiozzo in tutti gli aeroporti della regione. Alcuni sono addirittura chiusi completamente da sabato, mentre altri sono stati colpiti dai missili iraniani.

Al momento è difficile per viaggiatrici e viaggiatori svizzeri sul posto sapere quando potranno tornare a casa. Lunedì il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) ha precisato di non avere per il momento alcuna soluzione per rimpatriare la cittadinanza bloccata nei Paesi del Golfo. Cosa fare allora?

Nessun consiglio miracoloso

Per il TCS non ci sono formule miracolose: occorre avere pazienza, seguire le raccomandazioni del DFAECollegamento esterno e contattare la propria compagnia aerea o agenzia di viaggi per riprogrammare il volo di ritorno.

Sul posto, le spese di base (alloggio, pasti, volo sostitutivo) sono normalmente a carico delle compagnie aeree, che hanno il dovere di reindirizzare permettere al passeggero o alla passeggera di raggiungere la sua destinazione il prima possibile.

Se si rinuncia al volo o si riesce a tornare con mezzi propri, la compagnia non è tenuta a rimborsare i biglietti, poiché la causa della cancellazione è una “circostanza straordinaria” su cui i vettori non hanno alcuna influenza. Lo stesso vale per i risarcimenti per il ritardo.

Stipendio non garantito

Sul piano professionale, in un caso del genere, il datore di lavoro non può imporre sanzioni per i giorni di lavoro persi, poiché l’impossibilità di recarsi in ufficio non è imputabile alla persona dipendente. D’altra parte, non è tenuto a versare lo stipendio per i giorni persi se si trattava di un viaggio privato. Tuttavia, non può dedurre questi giorni persi dal saldo delle ferie.

Nel caso di un viaggio di lavoro, la situazione è diversa. “Tenderei a considerare il viaggio di lavoro come un rischio aziendale. […] Poiché l’impossibilità di lavorare è imputabile al datore di lavoro, lo stipendio dovrebbe essere pagato, almeno per un certo periodo”, ritiene l’avvocato specializzato in diritto del lavoro Rémy Wyler, intervistato dalla RTS.

Partire o annullare?

Per chi sta per partire o ha già acquistato i biglietti aerei per il Medio Oriente – o vi deve transitare – la questione è diversa. Partire o annullare?

Da lunedì, il DFAE sconsiglia formalmente qualsiasi viaggio turistico o non urgente verso la maggior parte dei Paesi del Medio Oriente. Sono interessati il Libano, la Giordania, il Kuwait, il Bahrein, il Qatar, gli Emirati Arabi Uniti e l’Arabia Saudita. I viaggi verso l’Iran, l’Iraq, lo Yemen, Israele e la Siria erano già sconsigliati. Nella regione, solo i viaggi verso l’Oman non sono sconsigliati, anche se l’aeroporto internazionale di Muscat ha subito disagi negli ultimi tre giorni.

Alcune persone hanno già deciso di annullare le vacanze a Pasqua o in ottobre nei Paesi del Golfo come riferiscono diverse agenzie di viaggio contattate dalla RTS.

Intervistato dalla RTS, il vicepresidente della Federazione svizzera di viaggi Stéphane Jayet consiglia di temporeggiare. “Non cancellerei subito. È importante non cadere nella psicosi e non fare di tutta l’erba un fascio. Chiederei invece quali sono le condizioni e qual è il termine per prendere una decisione, a breve o a medio termine”.

Cancellazione senza spese se il viaggio è sconsigliato

Oltre all’aspetto della sicurezza, la questione scottante è sapere se si potrà ottenere un rimborso in caso della cancellazione di una vacanza a Dubai o in Giordania, ad esempio. “Tutto dipenderà dalla data di partenza e dagli operatori coinvolti. Ogni compagnia aerea ha le proprie condizioni o il proprio posizionamento», osserva Stéphane Jayet.

Le persone che volano o transitano in Paesi verso i quali è ufficialmente sconsigliato viaggiare possono generalmente cancellare il loro viaggio senza spese fino a 48 o 72 ore prima della partenza, precisa Javet. Lo stesso vale per le assicurazioni di annullamento del viaggio, che in situazioni del genere dovrebbero coprire le spese di cancellazione delle prenotazioni di alloggi o attività.

Tradotto con il supporto dell’IA/sibr

