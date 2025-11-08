Da dove viene il prosciutto?
In questo video d'archivio della RSI del 2001 ci si pone una domanda apparentemente banale, ma che evidenzia l'importanza della consapevolezza di ciò che mangiamo e della sua provenienza.
