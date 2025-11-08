The Swiss voice in the world since 1935
Il meglio dei contenuti SSR

Da dove viene il prosciutto?

In questo video d'archivio della RSI del 2001 ci si pone una domanda apparentemente banale, ma che evidenzia l'importanza della consapevolezza di ciò che mangiamo e della sua provenienza.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

Articoli più popolari

I più discussi

In conformità con gli standard di JTI

Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative

Potete trovare una panoramica delle discussioni in corso con i nostri giornalisti qui.

Se volete iniziare una discussione su un argomento sollevato in questo articolo o volete segnalare errori fattuali, inviateci un'e-mail all'indirizzo italian@swissinfo.ch.

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR