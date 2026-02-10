Dalla magia alla NASA: l’incredibile carriera di Marco Tempest

Uno svizzero ha affascinato il mondo spaziale grazie alla sua arte di reinventarsi continuamente.

Marco Tempest cresce nella Zurigo degli anni Sessanta e Settanta. A 16 anni ne ha abbastanza della scuola e decide di diventare un prestigiatore professionista. “La magia era un modo per sfuggire alla dura realtà in cui vivevo. Avevo problemi a scuola, una situazione familiare complicata. La magia era un luogo dove essere diversi era ben accetto”, ricorda Tempest.

La magia incontra la tecnologia

Per diventare un professionista ci vuole una buona idea: Tempest combina la nuova forma di danza breakdance con l’arte dell’illusione. Quando decide di partecipare al campionato mondiale, l’Associazione svizzera dei maghi rifiuta la sua candidatura, sostenendo che il suo spettacolo non ha nulla a che vedere con la magia. Due anni dopo, Tempest vince la World Cup of Magic a New York in coppia con Midi Gottet, gettando così le basi per la sua carriera internazionale.

Tempest sperimenta precocemente le nuove tecnologie, divenendo un “techno illusionista”, ed emigra a New York. Lavora con Apple, Panasonic e IBM, produce il programma televisivo “The Virtual Magician” e diventa un pioniere di YouTube con la sua serie “Phone Cam Street Magic”. Seguono apparizioni dal conduttore statunitense Jay Leno, in programmi televisivi in tutto il mondo e alle conferenze TED.

Il rinomato Massachusetts Institute of Technology (MIT) lo nomina in seguito Director’s Fellow e diventa Creative Technologist presso la NASA, con il compito di rendere le missioni spaziali un’esperienza visiva.

Magia con droni e IA: lo zurighese Tempest rende accessibili a tutti e tutte tecnologie complesse. Qui durante le riprese della serie SRF “Swiss Success Stories”, 2025. SRF/Alexis Amitirigala

“Gran parte del successo non ha nulla a che vedere con il fatto di essere molto bravi o geniali”, afferma Tempest guardando indietro. “Molte cose mi sono semplicemente capitate. Ho avuto molta fortuna. Ci vuole sempre qualcuno che creda in te”.

“Marco incarna il futuro dell’apprendimento”

Nonostante tutti i successi, Tempest non sta mai fermo, il che spesso è impegnativo: “Mi ritrovo spesso in situazioni in cui devo imparare rapidamente cose nuove per non deludere le persone che credono in me. All’esterno sembra una nuova pietra miliare. Ma dentro di me penso ogni volta: come faccio a riuscirci? Ce la farò?”.

La sua rapida capacità di adattamento porta Tempest a insegnare alla Mohammed bin Zayed University of Artificial Intelligence di Abu Dhabi. “Marco incarna il futuro dell’apprendimento”, afferma Hao Li, professore di visione artificiale ed ex sviluppatore presso la Lucasfilm, la società di produzione di Star Wars. “Non ha mai frequentato l’università, ma nessuno se ne accorge”. Hao Li vede la carriera di Tempest come un modello esemplare per preparare gli studenti e le studentesse a un futuro difficilmente pianificabile.

Il cielo è il limite

La costante di Tempest è la continua reinvenzione: ha concepito lui stesso la posizione di direttore della tecnologia creativa e dell’innovazione al Politecnico federale di Zurigo. “Marco ragiona sui problemi in modo diverso da me o da altri scienziati”, spiega Thomas Zurbuchen, direttore dell’ETH Space ed ex direttore scientifico della NASA.

“Nel mio team voglio persone che abbiano un background diverso dal mio. Che siano atleti di alto livello, maghi o artisti: spesso il loro modo di pensare è diverso”. Zurbuchen è convinto che sia proprio questo ciò che serve per guidare il settore spaziale svizzero verso il futuro. Fino a che l’umanità non avrà esplorato tutto l’universo, Tempest continuerà a viaggiare per il mondo e a incantare le persone con le sue storie magiche, sempre un passo avanti dal punto di vista tecnico.

