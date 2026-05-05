Disputa sulla fede a Baden: “Il compromesso non era contemplato”
Baden, nel 1526, diventò teatro di una disputa religiosa che approfondì la divisione confessionale in Svizzera.
Cinquecento anni fa, nel 1526, i rappresentanti della vecchia e della nuova fede si incontrarono nella chiesa di Baden, nel canton Argovia. Il dibattito, la “Disputa di Baden”, fu convocato dalla Confederazione e riunì riformati e cattolici. Durò poco meno di tre settimane e vi parteciparono 12 degli allora 13 cantoni svizzeri. Erano presenti teologi, predicatori e scribi, sia riformati che cattolici.
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L’obiettivo della Disputa
Nel 1526, Zurigo e la Svizzera orientale erano già riformate. Le posizioni teologiche dovevano essere chiarite con l’aiuto del dialogo religioso, spiega la storica Ruth Wiederkehr. Ad esempio, si trattava della questione della transustanziazione – la presenza reale di Gesù nell’ostia e nel vino dopo la consacrazione – o della questione delle immagini sacre nelle chiese. L’obiettivo non era raggiungere un compromesso, che sarebbe stato un’idea troppo moderna: “Si trattava di trovare la verità. Non c’erano vie di mezzo”, dice Wiederkehr.
I punti di attrito furono discussi dalla mattina alla sera in chiesa. Un rappresentante riformato e uno cattolico dibattevano dal pulpito. Quello del rappresentante della nuova fede fu allestito appositamente per l’occasione. Quattro scribi (due della vecchia e due della nuova fede) registrarono il dibattito religioso su ordine della Dieta federale, ognuno supervisionato da un rappresentante dell’altra parte; ulteriori trascrizioni furono proibite.
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Zwingli, il grande assente
Il riformatore zurighese Ulrich Zwingli non partecipò alla Disputa di Baden, poiché le autorità di Zurigo gli vietarono di viaggiare, per proteggerlo da eventuali attacchi. Tuttavia, Zwingli si tenne aggiornato nonostante il divieto, spiega Wiederkehr. Un uomo di nome Thomas Platter descrisse in seguito che agì come messaggero per fornire informazioni a Zwingli e comunicare le sue reazioni a Baden. Platter descrive come si intrufolò in città spacciandosi per un venditore di polli e contrabbandò lettere in entrambe le direzioni.
Città termale e sede della Dieta federale, Baden era ben preparata a ricevere gli oltre 200 visitatori giunti per la disputa. Si può presumere che la popolazione della città fosse a conoscenza dell’evento. Secondo Wiederkehr, si sono conservati numerosi opuscoli e materiale stampato. Era una grande tematica all’epoca: “Si doveva decidere: siamo riformati o cattolici?”.
Il risultato
La Disputa si concluse con un pareggio. La Dieta federale evitò di emettere una comunicazione chiara a favore di una o dell’altra parte, spiega la storica. La decisione fu ripetutamente rimandata, ed era una strategia consapevole. “La Confederazione e la sua coesione erano prioritarie rispetto a una denominazione” religiosa ufficiale.
La Disputa di Baden non fu l’unica riunione di questo tipo in Svizzera. La prima si tenne a Zurigo nel 1523 e un successivo dialogo religioso ebbe luogo nel 1528, con la Disputa di Berna.
Le conseguenze
Nonostante il pareggio, la disputa di Baden cementò la divisione confessionale della Confederazione. La Svizzera fu divisa in due confessioni, il che portò a ripetuti conflitti nel corso dei secoli, compresi scontri armati e sanguinosi come le due Guerre di Kappel, ricorda Wiederkehr.
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