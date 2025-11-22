Incontro con Doris de Agostini
Doris De Agostini, scomparsa il 22 novembre del 2020, è stata una protagonista assoluta dello sci svizzero. In questo video d'archivio della RSI del 1981, la ticinese si raccontava così alle telecamere. Spoiler: l'Ambrì centrò la promozione nel 1982 mentre Doris si aggiudicò l'agognata coppa di discesa l'anno successivo.
