Ecco dove abitano i super-ricchi della Svizzera

Il lato svittese del Lago di Zurigo ospita i Comuni in testa alla classifica svizzera per concentrazione di super-ricchi rispetto agli abitanti, a cominciare da Wollerau. Keystone / Alessandro Della Bella

La Confederazione ospita quasi 6’500 persone che guadagnano più di un milione di franchi all’anno: ecco in quali comuni sono domiciliate.

RSI Info/Diego Moles

La Svizzera – un Paese molto ricco, ma in cui stando alla Caritas ci sono quasi 750’000 poveriCollegamento esterno e la maggior parte delle persone vive con entrate sotto i 75’000 franchi annui -, ci sono 6’427 contribuenti che guadagnano oltre un milione di franchi all’anno. Il dato spicca dall’elaborazione delle cifre riguardanti l’anno fiscale 2022 (le ultime disponibili) dell’Amministrazione federale delle contribuzioniCollegamento esterno (AFC) che abbiamo effettuato per capire come sono distribuiti i redditi delle persone fisiche a livello nazionale e dove vivono i più ricchi del Paese.

I dati pubblicati dall’Amministrazione federale delle contribuzioni riguardano un totale di 5,4 milioni di contribuenti (singoli e famiglie) che complessivamente nel 2022 hanno versato circa 13 miliardi d’imposta federale diretta. L’80% della popolazione ha un reddito sotto gli 80’000 franchi. I super-ricchi sono lo 0,12%, 16 volte meno dei contribuenti il cui reddito è pari a 0.

La cartina che mostra le fasce di reddito di tutti i contribuenti di tutti i Comuni svizzeri parla chiaro: le aree rosse (quelle dove si concentrano i super-ricchi) sono poche e ben delimitate. I Comuni che possono dire di avere tra i propri cittadini e cittadine persone o famiglie super-ricche ai sensi dell’imposta sul reddito sono poco meno di 200 su un totale di oltre 2’000.

Contenuto esterno

In numeri assoluti, a spiccare per la loro presenza, sono i grandi centri come Zurigo, Zugo e Ginevra che ospitano centinaia di contribuenti (singoli o nuclei familiari) che annualmente hanno entrate superiori a 83’000 franchi al mese (rispettivamente 498, 432 e 275). Poi ci sono realtà come Freienbach e Wollerau, entrambe nel canton Svitto, e Küsnacht (canton Zurigo) che hanno più super-ricchi di Basilea (172), Zollikon (Zurigo), Feusisberg (Svitto), Baar (zugo) e Kilchberg (Zurigo).

E nella Svizzera italiana?

Lugano con i suoi 100 contribuenti ad altissimo reddito arriva in 12esima posizione e distanzia nettamente la seconda località che ha più super-ricchi della Svizzera italiana: Collina d’Oro con 26. Al terzo posto figura Mendrisio (16), mentre Bellinzona e Porza si piazzano quarte entrambe con 11.

Alcune regioni della Svizzera appaiono chiaramente diverse dal resto del Paese, in generale contraddistinto (pur considerando i limiti metodologici spiegati in fondo all’articolo) dal colore verde più chiaro attribuito ai quasi 2’000 comuni elvetici dove di persone che dichiarano al fisco di guadagnare oltre un milione all’anno non ce ne sono.

Le aree dove si concentra quella piccolissima parte della popolazione svizzera che guadagna di più sono poche e si trovano tutte sulle rive di un lago.

Contenuto esterno

In primo luogo, c’è quella che comprende i cantoni di Lucerna, Svitto, Zugo e Zurigo dove alcuni comuni registrano una concentrazione di super-ricchi da primato. Quello assoluto spetta alla località svittese di Wollerau dove su 100 contribuenti più di 4 hanno un reddito annuo superiore al milione di franchi. A seguire il comune dove un tempo abitava Roger Federer, ci sono la vicina località di Feusisberg e molte altre nel raggio di una ventina di chilometri in linea d’aria attorno a Zugo. Chi guadagna molto va a viverci per collocazione geografica, attività economiche, fiscalità, discrezione, prestigio e standard di vita. Il fenomeno è in atto da diversi anni e prosegue.

Segue quella di Ginevra. Anche qui ci sono tante persone con redditi molto alti rispetto al totale della popolazione in diversi comuni. Spiccano, nel canton Ginevra, Cologny, Vandoeuvres, Collonge-Bellerive, Anières, Corsier, Genthod, e Pregny-Chambésy. Non va dimenticato nemmeno il canton Vaud con Coppet, Mies e Founex Commugny.

Contenuto esterno

Le altre regioni, in particolare quella di Basilea e di Lugano, seguono distanziate e quasi non si notano nella cartina. Attorno a Basilea diverse località hanno i propri super-ricchi ma non arrivano all’1% del totale. Cosa che invece fa Porza che, con l’1,01%, è il comune della Svizzera italiana con la maggiore concentrazione di contribuenti che guadagnano oltre la soglia del milione (Collina d’Oro è allo 0,84%). Nella classifica nazionale Porza figura in 35esima posizione, davanti a blasonate località come la grigionese St. Moritz (0,94%).

Porza come anche Collina d’Oro sono però casi molto particolari nel panorama ticinese e in generale svizzero-italiano. Dall’analisi generale delle fasce di reddito dei vari contribuenti, emerge chiaramente come nella maggior parte dei cantoni latini – e nella Svizzera italiana e romancia in particolare – i nuclei con redditi elevati sono generalmente pochi, mentre la classe media è ampia e vi sono quote non trascurabili di redditi bassi. Nelle vallate del sud delle Alpi (ma non solo, poiché la situazione è simile nel Giura) i Comuni che possono contare su contribuenti con un reddito superiore ai 200’000 franchi sono pochissimi e in alcuni casi il contribuente che guadagna di più ha un reddito netto inferiore ai 75’000 franchi. Ciò che sull’Altopiano non succede praticamente in nessuna località.

Contenuto esterno

La presenza di forti differenze regionali appare ancor più evidente guardando la nostra cartina che presenta la quota dei contribuenti che nei vari comuni guadagnano oltre 100’000 franchi all’anno. Attorno a Zurigo, Zugo, Ginevra, Losanna e Basilea trovare una località dove la percentuale è inferiore al 20% è piuttosto raro. Nell’arco alpino e al Sud le località nelle stesse condizioni rappresentano invece un’eccezione. Nella Svizzera italiana il dato più alto è il 29,47% di Comano che arriva in 206esima posizione nella speciale classifica nazionale capeggiata da Uitikon con il 49,31%. Il divario appare ancora più marcato guardando le cose al contrario. In tutta la Svizzera ci sono 15 Comuni dove tutti i contribuenti (singoli o famiglie) hanno un reddito annuo inferiore ai 100’000 franchi e 3 di questi (il 20%) sono in Ticino: Bosco/Gurin, Campo (Vallemaggia) e Cerentino.

I dati alla base dell’analisi I dati dell’Amministrazione federale delle contribuzioni presi in considerazione, comprendono sia i casi “normali” di tassazione (quelli in cui il reddito che determina l’aliquota fiscale è identico al reddito imponibile) sia i casi “speciali” (quelli in cui il reddito che determina l’aliquota fiscale è diverso dal reddito imponibile, ad esempio per un periodo d’imposizione non completo o per la presenza di redditi tassati all’estero). Di conseguenza sono inclusi anche le persone non residenti soggette all’imposta federale diretta (ad esempio perché hanno una seconda casa in Svizzera). Non sono invece prese in considerazione le persone domiciliate in Svizzera tassate alla fonte o forfettariamente. Inoltre i contribuenti il cui stato civile è cambiato durante l’anno a causa del decesso di uno dei coniugi sono conteggiati più di una volta nel database dell’AFC: una volta fino alla data del decesso come coppia sposata e una volta per il periodo rimanente dell’anno per il coniuge superstite. Importante notare che non tutti i dettagli riguardanti i singoli comuni sono resi pubblici dall’AFC. Taluni sono omessi poiché potrebbero pregiudicare la protezione dei dati e la riservatezza fiscale.

Il reddito considerato Il reddito netto registrato nel database dell’AFC, come sottolineato anche dal Consiglio federale nel suo Rapporto sulla distribuzione della ricchezza in Svizzera, corrisponde a un valore statistico determinato dal reddito imponibile a cui vengono aggiunte le deduzioni fiscali per figli o persone bisognose a carico, per premi assicurativi e interessi su capitali di risparmio e per la doppia attività dei coniugi. Quindi non sono conteggiate nel reddito netto tutte le fonti di reddito non soggette all’imposizione federale, compresi i guadagni non tassati di capitale relativi al patrimonio mobiliare e le prestazioni di sostegno pubbliche o private. Il reddito netto è inoltre anche influenzato dalle deduzioni fiscali concesse (può essere fortemente ridotto, ad esempio, in caso di ristrutturazione di un immobile o di riscatto di prestazioni a una cassa pensioni).

