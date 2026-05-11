Emblema dell’animazione svizzera, Pingu compie 40 anni

Le avventure di Pingu, incentrate su situazioni di vita quotidiana, toccano emozioni universali come la gioia, la gelosia o la rabbia. Keystone

Pingu festeggia 40 anni. Creato dalla televisione svizzera, il pinguino più famoso ha lasciato il segno nel cuore di molte generazioni. La storica del cinema Chloé Hofmann, autrice di uno studio dietro le quinte sulla creazione del marchio, ripercorre la sua storia a Forum.

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Nel 2024, Mattel, l’azienda famosa per giocattoli come Barbie e Uno, ha annunciato la produzione di una nuova serie basata sulle avventure di Pingu in collaborazione con Aardman Studios, i creatori di Wallace e Gromit.

L’annuncio ha riportato alla mente i ricordi d’infanzia di molti fan, tra cui Chloé Hoffman, storica del cinema specializzata in animazione all’Università di Losanna. “Sono cresciuta con Pingu”, racconta a RTS.

Ma ciò che l’ha incuriosita di più è stata la mancanza di ricerche su questa iconica animazione svizzera. “C’è un piccolo pezzo di storia culturale locale che è rimasto nell’ombra e che merita di essere studiato”, spiega. Si è quindi immersa nell’opera, per dedicare a questo marchio uno studio che per la prima volta va dietro le quinte della sua creazione.

Negli Novanta, un Pingu gigante sfilava a Lucerna nell’ambito di un evento promozionale. Keystone

Un successo internazionale

Creato in Svizzera, Pingu si è rapidamente diffuso oltre i confini nazionali. Negli anni Novanta, la serie animata è stata trasmessa da oltre 2’200 canali televisivi in 140 Paesi.

Secondo Chloé Hofmann, una delle chiavi del suo successo risiede nel linguaggio del pinguino, interpretato dall’attore italiano Carlo Bonomi: “Questa lingua universale ha permesso di trasmettere la serie in modo capillare senza dover ricorrere alla traduzione, che normalmente rappresenta un costo importante per le emittenti”.

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Le avventure di Pingu, incentrate su situazioni quotidiane, toccano anche emozioni universali come la gioia, la gelosia e la rabbia. “È un’immagine speculare di noi stessi, tutti possono identificarsi con Pingu”, aggiunge la storica.

Un fenomeno culturale e commerciale

Pingu è nato nella seconda metà degli anni Ottanta, in un momento in cui la creazione di contenuti per bambini si stava sviluppando in modo particolarmente intenso. Gli esordi del pinguino coincidono con la svolta neoliberista delle trasmissioni televisive europee. In Svizzera, la Società svizzera di radiotelevisione (SSR) ha detenuto il monopolio fino al 1983, quando il mercato è stato aperto ai canali privati.

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“I tre canali nazionali della SSR si sono trovati a competere con emittenti locali e straniere. Per mantenere la loro posizione dominante sul mercato, i programmi sono stati adattati per soddisfare meglio le aspettative e le esigenze del pubblico”, spiega Camille Hofmann.

Fin dall’inizio, Pingu è stato concepito come un personaggio su licenza. Migros ha commercializzato un’ampia gamma di prodotti derivati, dai ravioli al tè freddo fino allo shampoo. La prima stagione della serie ha fruttato alla SSR 243’000 franchi, mentre i ricavi generati dal merchandising sono stati ancora più consistenti.

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