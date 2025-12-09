The Swiss voice in the world since 1935
Fabiola Gianotti, lascia il CERN ma non la sua passione per la ricerca

Fabiola Gianotti.
La scienziata italiana Fabiola Gianotti lascia la direzione del CERN dopo 10 anni. Keystone / Salvatore Di Nolfi

La fisica italiana, prima donna alla guida del CERN di Ginevra, si appresta a lasciare il suo incarico a fine anno dopo due mandati. Continuerà però a coltivare la sua grande passione, la ricerca, per capire meglio l'universo oscuro.

Questo contenuto è stato pubblicato al
4 minuti
RSI

Fabiola Gianotti è considerata una delle scienziate più influenti del nostro tempo e tra poche settimane lascerà l’incarico di direttrice al CERN. La fisica italiana è diventata la prima donna a dirigere il più grande laboratorio di fisica al mondo. In questi 10 anni, non sempre semplici, si è mossa tra laboratori, diplomazia internazionale e dialogo col pubblico. Nel corso dei suoi due mandati ha saputo lasciare la sua impronta, ampliando il CERN a livello istituzionale (il numero di Stati membri è salito a 24) e attirando sempre più visitatori con l’apertura del Portale della Scienza (da 150’000 le visite sono passate a 400’000 all’anno).

Ma soprattutto, ha dato un ulteriore impulso alla ricerca sulla struttura e l’evoluzione dell’Universo, che al CERN ruota principalmente attorno al bosone di Higgs, scoperto proprio a Ginevra nel 2012. In questi giorni Fabiola Gianotti è ad Ascona per trattative cruciali per il destino del centro. E ne ha parlato al Telegiornale della RSI. Ecco l’intervista:

Contenuto esterno

“Stiamo redigendo il piano strategico per il futuro del CERN”, ha spiegato. “La posta in gioco è alta perché il CERN è un’istituzione unica al mondo che tutto il mondo ci invidia. È il leader mondiale della fisica delle particelle, un motore dell’innovazione che sviluppa tecnologie di punta in molti campi, a vantaggio anche della società. Ed è un esempio brillante di collaborazione mondiale. Quindi, uno degli aspetti di questo piano strategico è di identificare il prossimo progetto faro del CERN che ci permetterà di mantenere questa supremazia e che succederà poi al Large Hadron Collider, l’attuale acceleratore. Stiamo parlando della metà degli anni 2040. Fra le opzioni che stiamo studiando c’è il Future Circular Collider: uno strumento straordinario che, se approvato e realizzato, sarebbe uno degli strumenti più importanti per studiare i costituenti più piccoli dell’universo, le leggi dell’universo a livello più fondamentale”.

Quali sono le cose di cui è più orgogliosa?

Nel 2012 ho avuto la fortuna e l’onore di annunciare la scoperta del bosone di Higgs in rappresentanza del mio esperimento Atlas. È una particella molto speciale, legata al meccanismo che ha permesso alla materia di cui noi siamo fatti di formarsi nell’universo primordiale, quindi legata alla nostra stessa vita. Quindi è un oggetto molto particolare. E poi, nell’ottobre di due anni fa, l’inaugurazione del Science Gateway del CERN, quindi il portale della Scienza, il nuovo edificio realizzato da Renzo Piano per condividere con il pubblico la bellezza e l’utilità della scienza.

Quali sono le domande irrisolte, le scoperte che vorrebbe vedere realizzate nei prossimi anni?

Ce ne sono tante! Ma la più importante, forse, è il cosiddetto ”universo oscuro”, il dark universe. Quando noi guardiamo le stelle, i pianeti, il cielo stellato, quello che vediamo è soltanto il 5% dell’universo. Il resto è un punto interrogativo: è fatto di materia, di forme, di materia ed energia che non conosciamo. E quindi mi piacerebbe poter capire come è fatto veramente l’universo, questo 95% che non conosciamo. 

Da gennaio cosa farà? Resterà in ambito scientifico?

Senz’altro, vorrei tornare a fare ricerca attiva con le mie mani, perché chiaramente io sono una ricercatrice e la ricerca è la cosa che mi appassiona di più. Per il resto… Si vedrà!

