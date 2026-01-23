Falsi poliziotti, veri danni: milioni di franchi sottratti con l’inganno

Un manifesto della campagna contro le truffe telefoniche durante una conferenza stampa, il 28 settembre 2023, a Berna. Keystone / Peter Klaunzer

Le truffe orchestrate da falsi agenti di polizia si moltiplicano. Dal 2023, degli impostori hanno sottratto quasi 10 milioni di franchi nella Svizzera francese grazie a una rete organizzata da giovani intermediari reclutati sui social network, secondo un’inchiesta di RTS.

Il fenomeno sta assumendo proporzioni preoccupanti. Nel 2023, le polizie della Svizzera francofona stimavano gli importi sottratti a 1,5 milioni di franchi. L’anno successivo, la somma è salita a 3,5 milioni. Nel 2025, solo da gennaio a ottobre, i danni avevano già superato i 4,5 milioni di franchi. Dietro queste cifre si nasconde un meccanismo criminale ben rodato che sfrutta la fiducia delle persone anziane e recluta giovani appena maggiorenni come intermediari, i cosiddetti “muli”.

Uno scenario perfettamente rodato

Un giorno di aprile 2025, due uomini bussano alla porta di Suzanne Mermoud, 81enne che abita nel centro storico di Sion. Le spiegano che dei ladri sono stati avvistati nel suo quartiere. Chiedono allora alla donna di consegnare loro i suoi gioielli, la carta di credito e il denaro contante, affinché li custodiscano in un luogo sicuro. Convinta di avere a che fare con veri poliziotti, la cittadina di Sion esegue con zelo. “Ho dato loro persino la borsa per mettere dentro le cose, perché ero convinta che fosse tutto vero e che avrebbero semplicemente fatto delle foto per poi restituirmi tutto”, racconta alla RTS.

Suzanne Mermoud è una vittima fra centinaia nella Svizzera francese. Il modus operandi varia poco. Dalla Francia, i mandanti contattano dapprima le vittime per telefono. Simon Baechler, capo della polizia giudiziaria di Neuchâtel, spiega: “Reclutano sulla base del nome di battesimo. Una persona anziana porta spesso un nome francese tradizionale: è il primo indicatore. E su questa base i mandanti consultano annuari digitali e individuano le persone”.

Una registrazione audio ottenuta da RTS svela il metodo degli impostori: “È la polizia di Friburgo al telefono”, annunciano subito per stabilire la loro credibilità. Evocano poi un problema di sicurezza urgente: “La contatto perché abbiamo arrestato due giovani che erano in possesso di un duplicato della sua carta bancaria”. Per rafforzare l’illusione, forniscono falsi numeri di matricola e l’indirizzo del posto di polizia.

La messinscena è accurata. Quando le vittime si interrogano sull’origine della chiamata, gli impostori giustificano: “È una chiamata protetta”, prima di inviare i loro intermediari sul terreno per raccogliere i valori della vittima.

Indagini complesse

Simon Baechler descrive un’organizzazione metodica: “I mandanti organizzano tutto dalla loro base, fornendo ai ‘muli’ una lista di vittime e istruzioni accurate. È uno scenario ben costruito che ispira fiducia nelle vittime”.

Nonostante la conoscenza del modus operandi, le polizie cantonali faticano a risalire alle menti dietro la rete. La barriera delle frontiere, l’uso di false identità – i muli utilizzano pseudonimi – e il ricambio costante degli intermediari complicano le indagini. I sequestri di telefoni e gli scambi di informazioni fra servizi rimangono le principali armi degli inquirenti.

Di fronte a questo flagello crescente, le polizie cantonali intensificano le campagne di sensibilizzazione presso le persone anziane e rafforzano la cooperazione con le polizie internazionali. La posta in gioco: proteggere i cittadini e le cittadine più vulnerabili da una rete criminale, professionalizzata e transfrontaliera, che non smette di perfezionare i propri metodi.

I “muli”, ingranaggi di un sistema transfrontaliero I muli sono giovani spesso reclutati tramite i social network. La loro missione è recuperare il denaro o gli oggetti di valore al domicilio delle vittime, per poi farli arrivare rapidamente ai mandanti. A Friburgo, le autorità hanno constatato che questi intermediari utilizzano carte SIM svizzere per depistare le indagini. “Cambiano frequentemente carta telefonica, il che rende difficile l’identificazione”, spiega un ispettore. Una logistica militare Le conversazioni Snapchat ottenute dalla RTS rivelano l’ampiezza di questa organizzazione. Nell’aprile 2025, un gruppo coordina i propri spostamenti tra Annemasse e Losanna con una precisione chirurgica. “Tempo?”, chiede il coordinatore. “48 minuti”, risponde il mulo. Ogni dettaglio conta: dall’acquisto di una camicia bianca da Zara per curare l’aspetto (“Una camicia bianca classica”, precisa il coordinatore), al calcolo del pieno di benzina (“Basta che annoti ogni volta quanto, così non ci sono buchi”). Gli scambi mostrano una disciplina rigorosa. I muli ricevono indirizzi precisi e devono comunicare costantemente la loro posizione. “Dove siete?”, “Arv”, “Op”: i messaggi si susseguono per mantenere il coordinamento. Tra un intervento e l’altro, cadono le istruzioni: “Non andata, allontanatevi 10 minuti”, “Spostatevi dall’indirizzo”. La gerarchia è chiaramente stabilita. Il coordinatore, identificato da uno pseudonimo con emoji di frutti, dirige le operazioni dalla Francia. Invia talvolta “Charles” a recuperare le foto delle carte bancarie sequestrate. I muli, da parte loro, devono filmare ogni prelievo al bancomat per provare che non sia stato ritirato alcun importo aggiuntivo. “Hai tenuto tutto con te?”, chiede il coordinatore. “No, ce l’ha l’altro”, risponde un mulo. “Mando a Charles le foto”, conferma il capo. Perfino le spese correnti sono controllate. Quando un mulo chiede se deve fare il pieno, la risposta è immediata: “Be’ sì, è logico, fatelo e basta”. L’organizzazione arriva persino a finanziare l’alloggio: “Pago con i soldi della vecchia”, scrive un mulo a proposito della prenotazione di un hotel. “Dicci quanto viene”, risponde il coordinatore. Tragitti transfrontalieri cronometrati I muli effettuano diversi passaggi al giorno tra Francia e Svizzera. Gli scambi mostrano una successione di interventi: partenza da Annemasse la mattina (“Arrivati da 20 min”), direzione Ginevra per l’acquisto di vestiti, poi Losanna per le operazioni vere e proprie. Tra un appuntamento e l’altro, parcheggiano nelle vicinanze e attendono istruzioni. La comunicazione si intensifica al momento delle operazioni. Vengono effettuate chiamate Snapchat per coordinare le azioni in tempo reale. Le schermate scandiscono le conversazioni, probabilmente per documentare le carte bancarie recuperate. Quando un mulo chiede se deve “rientrare” in un edificio, il coordinatore prende tempo: “Asp conferma”.

