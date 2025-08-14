Francofoni friburghesi temono la nuova legge sul bilinguismo
Una nuova legge dovrebbe rafforzare il radicamento del bilinguismo nei Comuni friburghesi. Ma non mancano le critiche, in particolare da parte della popolazione francofona.
Secondo il progetto di legge, la condizione è che nei Comuni vivano minoranze di lingua tedesca o francese pari ad almeno il 10% della popolazione.
La legge sul bilinguismo è attualmente in consultazione e suscita reazioni anche forti. Reazioni che mal si conciliano con l’immagine di un bilinguismo friburghese pacifico.
Accuse francofone alla Svizzera tedesca
Anche alla Communauté Romande du Pays de Fribourg, che rappresenta la popolazione francofona del Cantone, la legge non piace.
Il suo presidente, Antoine Geinoz, teme che la frontiera linguistica si sposterà verso ovest e le persone di lingua tedesca approfitteranno della legge per estendersi nella parte francofona del Cantone. “Eppure, hanno già oggi più potere delle persone francofone”, afferma.
Dodici Comuni potenzialmente interessati
Prima della pensione, Geinoz è stato segretario generale del Dipartimento della sanità del Cantone di Friburgo. Ha anche presieduto l’Assemblea costituente che, vent’anni fa, ha redatto l’attuale Costituzione cantonale, sancendo il bilinguismo friburghese.
Oggi Geinoz sostiene che, secondo la Costituzione, debba essere il Cantone a decidere sul bilinguismo dei Comuni, non i Comuni stessi. “Che un Comune possa dichiararsi bilingue con una minoranza linguistica del 10% è sconcertante.” Secondo gli esperti, la soglia dovrebbe essere tra il 30 e il 35%, sottolinea Geinoz.
Dodici Comuni del Cantone contano minoranze linguistiche pari ad almeno il 10%. Tra questi figura anche la città di Friburgo, dove il 14% della popolazione è di lingua tedesca – una percentuale in calo.
Francofoni svantaggiati?
Il sindaco di Friburgo, Thierry Steiert, non si stupisce delle discussioni attorno alla legge sulle lingue. “Alcune persone vedono il bilinguismo più come una minaccia che come un’opportunità”, afferma.
Steiert è perfettamente bilingue. Si definisce biculturale, legato tanto alla cultura tedesca quanto a quella francese. Consiglia di prendere il meglio da ciascuna cultura per arricchire la propria. “Purtroppo non tutti la pensano così”, osserva con rammarico. Probabilmente si tratta di questioni identitarie.
“Chi è bilingue è avvantaggiato sul mercato del lavoro”, aggiunge, “e molto spesso si tratta di persone di lingua madre tedesca”. Alcune persone francofone non apprezzano il fatto che chi parla tedesco sia spesso in posizione di vantaggio, potendo valorizzare più facilmente il proprio bilinguismo.
La città di Friburgo è già pronta
Non è ancora chiaro quale sarà la versione finale della legge sulle lingue. Né è certo se la popolazione della città di Friburgo la sosterrà. Secondo Steiert, forse l’amministrazione cittadina dovrebbe migliorare un po’ nella comunicazione orale. “Ma per il resto non cambierà molto. Funzioniamo già oggi praticamente come una città bilingue.”
La città di Friburgo sarebbe probabilmente pronta per una legge sul bilinguismo. Ma nel resto del Cantone, nelle prossime settimane, si preannunciano ancora accese discussioni.
Tradotto con il supporto dell’IA/Zz
