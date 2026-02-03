Come la politica divide una famiglia svizzero-statunitense

Da fan del movimento MAGA a democratici progressisti: la famiglia Winzenried di Cody, nel Wyoming – con radici svizzere – copre l’intero spettro politico. SRF

A un anno dalla rielezione di Donald Trump, la giornalista della radiotelevisione svizzera di lingua tedesca SRF Kathrin Winzenried torna a Cody, nel Wyoming, per incontrare i membri della sua famiglia allargata. Le conversazioni politiche restano difficili. Le voci progressiste si sono in gran parte zittite, perché evitare l’argomento spesso sembra più semplice che affrontare divisioni profonde.

Le discussioni politiche erano già delicate prima delle elezioni del 2024. Diciotto mesi dopo, le differenze all’interno della famiglia Winzenried si sono accentuate. La politica è ormai una questione di identità e posizionamento morale piuttosto che di opinioni. Per alcuni, Trump è il leader giusto; per altri, è il sintomo di un sistema in crisi.

Ciò che è cambiato non è solo il panorama politico, ma anche il senso di sicurezza e di presupposti condivisi. Le conversazioni politiche vengono sempre più evitate. Alcuni membri della famiglia sostengono apertamente Trump, altri nutrono dubbi. Tra i progressisti, serpeggia la sensazione che il silenzio possa equivalere a complicità con politiche considerate pericolose.

Come la politica influisce sulle relazioni famigliari negli Stati Uniti La polarizzazione politica negli Stati Uniti non riguarda solo la politica e i media, ma anche le famiglie. Un sondaggio rappresentativo condotto dall’American Psychiatric Association (APA)Collegamento esterno nell’ottobre 2024 mostra quanto le differenze politiche influenzino la vita privata: 2’201 adulti provenienti da tutte le regioni degli Stati Uniti hanno partecipato. Il 41% ha dichiarato di aver litigato con un familiare su questioni controverse. Circa uno statunitense su cinque afferma di essersi allontanato da parenti, di aver bloccato qualcuno sui social media o di aver evitato un evento familiare a causa di disaccordi politici. Lo studio evidenzia che i conflitti politici vengono sempre più schivati durante incontri familiari come il Natale o il Giorno del Ringraziamento.

I progressisti

I due membri progressisti della famiglia, Hanna e Jason Winzenried, appaiono stanchi. Parlano di paura, della progressiva normalizzazione, a loro avviso, di tendenze autoritarie e di limiti che vengono sempre più spesso alzati. “Penso che sia un fascista”, dice Jason Winzenried. “Un autocrate aspirante dittatore”.

Il progressista: Jason Winzenried respinge con forza le politiche di Trump. SRF

Per Jason è più difficile che mai parlare di politica con i genitori, i fratelli e i cognati. La maggior parte della famiglia allargata vota repubblicano. Racconta che un tempo dava per scontato che tutti volessero il bene del Paese, differenziandosi solo sui mezzi per raggiungere l’obiettivo. Con l’agenda politica di Trump, incluso il controverso “Project 2025”, questa convinzione per lui è diventata più difficile da sostenere.

La socialdemocratica: Hanna Winzenried, la più giovane della famiglia: “Le bugie che escono dalla bocca di Trump, una dopo l’altra… sarebbero divertenti, se la situazione non fosse così spaventosa”. SRF

La sorella Hanna vive a Denver, una roccaforte democratica. Per questa madre di due gemelli, vivere in un ambiente diversificato che rispecchi i suoi valori politici è importante. In famiglia, tuttavia, spesso si sente un’estranea. Consapevole di essere in minoranza, tende a trattenersi durante le discussioni politiche. “Mi rendo conto che ferisco dei sentimenti quando mi esprimo liberamente”, afferma.

Il movimento MAGA

La sorella maggiore, Katie Winzenried, si definisce “di centrodestra” e afferma di essere in gran parte soddisfatta delle politiche di Trump. “Ogni presidente fa cose che ti piacciono e cose che non ti piacciono”, dice.

Di centrodestra: Katie Winzenried sostiene le politiche di Trump. “Potrebbe dire meno cose cattive”. SRF

Il marito Chris sostiene Trump e il movimento “Make America Great Again” (MAGA), anche se le politiche di Trump sono costate alla sua azienda circa 1,5 milioni di dollari (1,15 milioni di franchi) nell’ultimo anno. “Ciò che è buono per il Paese non è necessariamente buono per te”, afferma.

Chris sostiene che chi sostiene Trump agisce per convinzione e non per ostilità. Questo, dice, è difficile da comprendere per molte persone in Europa. Rifiuta inoltre di essere etichettato come “estrema destra”, termine che associa a connotazioni negative, e preferisce non applicarlo a sé.

I conservatori

Altri membri della famiglia si definiscono conservatori, ma non radicali. I genitori, Jay e Valerie Winzenried, e la figlia di mezzo, Kirsten, si considerano pragmatici e con i piedi per terra. Sono scettici verso lo Stato, ma non ritengono estreme le loro posizioni. Per loro, essere conservatori significa ordine, responsabilità individuale e un ruolo limitato del Governo.

Il conservatore: “Vorrei solo che Trump stesse zitto”, dice Jay Winzenried. SRF

Trump non è ammirato, ma accettato come il male minore. “Il problema è che siamo tutti costretti a scegliere tra due opzioni”, afferma Jay Winzenried. “Possiamo votare solo per un idiota o per l’altro”.

Evitare attentamente il conflitto

Nonostante profonde differenze politiche, la famiglia rimane unita. Le discussioni politiche vengono spesso evitate deliberatamente per preservare l’armonia. Piccoli gruppi di conversazione, autocontrollo reciproco e una scelta attenta degli argomenti aiutano a rendere possibili gli incontri familiari. Parlare di Trump o della politica USA spesso sembra come camminare sulle uova.

“Direttrice d’orchestra”: Valerie Winzenried si assicura che tutti siano ben nutriti e soddisfatti e che i conflitti politici vengano evitati il più possibile durante gli incontri familiari. SRF

Valerie Winzenried ha assunto il ruolo informale di “direttrice d’orchestra” negli eventi familiari, mantenendo le conversazioni su un terreno neutrale e impedendo che i conflitti politici degenerino. La situazione illustra come la coesione familiare possa a volte dipendere dall’accettazione silenziosa delle differenze piuttosto che dal confronto diretto.

Tra frustrazione e speranza

Kathrin Winzenried SRF

Jason Winzenried afferma di aver evitato per lo più le conversazioni politiche in famiglia dopo la rielezione di Trump. Ciò che lo preoccupa maggiormente non è una singola decisione politica, ma la direzione generale del Paese: la retorica, il ritmo del cambiamento e le persone che stanno acquisendo potere. “Non è più casa mia”, dice, aggiungendo che teme che gli Stati Uniti “si stiano muovendo verso un’autocrazia”. Ha persino pensato di lasciare il Paese.

Il padre Jay la vede diversamente. Ritiene che il cambiamento debba essere perseguito dall’interno. “Forse sono ingenuo”, afferma, “ma credo nella nostra storia democratica lunga 250 anni”.

Tra la frustrazione di Jason e l’ottimismo di Jay si colloca la tensione che attraversa la famiglia. Come dice Jay: “Siamo molto divisi politicamente. C’è paura, ma anche una forte convinzione che i legami familiari resisteranno”.

L’autrice L’autrice: la giornalista di SRF Kathrin Winzenried ha filmato per la prima volta i suoi parenti nell’ovest degli Stati Uniti prima delle elezioni di Trump del 2024. È tornata a Natale 2025 e ha osservato come le relazioni familiari e gli atteggiamenti politici sono cambiati.

