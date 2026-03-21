Il boom delle palestre
Sempre più gente vuole tenersi in forma e curare il proprio corpo. In questo video d'archivio del 1983 la RSI ha chiesto a diverse persone, di tutte le età, cosa le ha spinte a praticare fitness e bodybuilding.
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