Il Dipartimento delle finanze di Basilea liquida la sua collezione d’arte a prezzi modici

I dipendenti del Cantone sono a disposizione per rispondere alle domande degli appassionati d'arte. Finanzdepartement BS

Meglio cederle a un prezzo accessibile piuttosto che lasciarle impolverare in un deposito. Questa è la posizione del Dipartimento delle Finanze di Basilea riguardo alla sua collezione d'arte.

Un’insolita scena ha caratterizzato il venerdì pomeriggio nella zona industriale Dreispitz di Basilea: una lunga coda si è formata sul marciapiede di fronte a una sala espositiva. Circa 200 persone hanno atteso, talvolta a lungo, l’apertura delle porte. Oggetto del desiderio era la collezione d’arte del Dipartimento delle Finanze della Città di Basilea, messa in liquidazione per la mancanza di competenze e risorse interne necessarie a una sua adeguata conservazione.

Per garantire uno svolgimento ordinato della vendita, l’accesso alla sala è stato consentito a sole 40 persone per volta, mentre le altre attendevano all’esterno. All’interno, le opere erano disposte in ordine alfabetico per artista su lunghe file di tavoli pieghevoli.

Pagamento in contanti o app di pagamento

Musei, organizzazioni per la tutela dei monumenti e il Kunstkredit, responsabile degli allestimenti nelle sale di rappresentanza statali, avevano già avuto modo di selezionare in anteprima i pezzi più pregiati. Nella sala erano esposte oltre 400 opere di circa 100 artisti, con prezzi fissi che spaziavano da 40 franchi fino a importi a quattro cifre. Le modalità di pagamento accettate erano contanti o app di pagamento. Non è stato pubblicato un catalogo delle opere, ma soltanto un elenco degli artisti.

L’offerta al pubblico a prezzi contenuti ha intercettato un’esigenza diffusa. “Trovo che l’arte sia meravigliosa, ma solitamente è troppo costosa. Forse qui troverò qualcosa che posso permettermi”, ha commentato un visitatore prima dell’apertura.

Grazie ai prezzi moderati, anche chi ha un budget limitato ha potuto trovare ciò che cercava. Finanzdepartement BS

L’interesse di un ragazzo era meno specifico: “Stiamo ancora cercando dei quadri per il nostro appartamento condiviso. Le pareti sono ancora piuttosto spoglie”. Un uomo più anziano ha invece dichiarato di apprezzare l’arte locale, proprio perché spesso è sottovalutata: “Ci sono sempre storie dietro di essa che aspettano solo di essere scoperte”.

Sui semplici tavoli erano raccolte innumerevoli storie, come quella di un ritratto a olio di un bambino di sei anni in giacca e cravatta, con la dedica: “Al caro Walti per il Natale 1925”.

Ordinati in ordine alfabetico, i fan possono trovare rapidamente le loro opere preferite. Finanzdepartement BS

Una sala piena di storie

Anche il pubblico, però, portava con sé delle storie. Una donna di mezza età si è messa in coda presto per non lasciarsi sfuggire un’opera del padre defunto, di cui sta curando l’eredità artistica.

“È una delle prime sculture di mio padre. Non ho mai visto niente di simile prima”, ha spiegato con nervosismo. Tenendo tra le mani la scultura in ferro intitolata “Infinito”, con un cartellino del prezzo di 120 franchi, ha aggiunto con le lacrime agli occhi: “Eccola! Bellissima, fantastica! Sono davvero emozionata”.

Il Dipartimento delle finanze di Basilea non era in grado di immagazzinare adeguatamente i propri beni artistici e ha quindi chiuso il deposito. Finanzdepartement BS

“Sto cercando il pittore dell’erba”, ha detto un uomo a uno degli impiegati cantonali, il quale ha subito intuito che si riferisse a Bruno Gasser.

Un posto d’onore per il “pittore dell’erba”

E in effetti, un’opera dell’artista, noto anche per i suoi dipinti murali verdi sugli edifici di Basilea, era disponibile. “Ho trovato un vero dipinto da sogno. Avrà un posto d’onore”, ha affermato il cliente dopo un’ora di attesa in coda.

La maggior parte delle opere era in vendita a un prezzo compreso tra 100 e 500 franchi. Il pezzo più costoso, un’opera dell’artista basilese Werner von Mutzenbecher, è stato venduto per 4’000 franchi. La collezione includeva principalmente creazioni di studi regionali, tra cui molti paesaggi ma anche opere astratte di vario genere.

La politica dei prezzi contenuti si è rivelata vincente: delle circa 400 opere, ben 300 sono state vendute nel corso dei due giorni. “Ho superato il mio budget fino a gennaio”, ha dichiarato ridendo un cliente giunto da Berna, mentre lasciava la sala con diversi quadri. Le poche opere rimaste saranno destinate ai negozi di seconda mano, in attesa di una nuova collocazione.

L’origine della collezione d’arte del Dipartimento delle finanze La collezione di circa 400 dipinti e sculture è stata accumulata dal Dipartimento delle finanze tra gli anni Sessanta e Novanta. Alcune opere furono acquistate direttamente dal Dipartimento, altre provenivano da donazioni o lasciti ereditari. In alcuni casi, furono accettate anche come pagamento per debiti fiscali. Una parte delle opere adornava gli uffici e i corridoi dell’amministrazione fiscale, ma la maggioranza era conservata in un magazzino inaccessibile. Con la dismissione del deposito, il Dipartimento delle finanze ha voluto ribadire che la promozione dell’arte è di competenza del Dipartimento presidenziale, e in particolare del Kunstkredit, l’ente incaricato di acquistare opere e allestire gli spazi cantonali. Questa collezione dipartimentale non ha alcun legame con la “Collezione d’arte pubblica di Basilea”, la cui gestione è affidata al Kunstmuseum Basel. Fondato nel 1661, il museo d’arte espone, oltre al proprio patrimonio, anche opere in prestito da collezioni private.

