Il mandato di potenza protettrice della Svizzera in Iran nel mirino delle critiche

Teheran sotto attacco il primo marzo 2026. Copyright 2026 The Associated Press. All Rights Reserved.

La Svizzera rappresenta gli interessi degli Stati Uniti in Iran. Secondo alcuni esponenti politici, questo mandato di potenza protettrice non ha però più ragione d’essere.

L’ostilità che dura ormai da quasi mezzo secolo tra Iran e Stati Uniti è sfociata in una guerra aperta. Per la Svizzera la situazione è particolare: dal 1980 rappresenta gli interessi di Washington in Iran in qualità di potenza protettrice.

“L’importante è che questo canale di comunicazione tra Washington e Teheran resti aperto”, afferma Monika Schmutz Kirgöz, responsabile della Divisione Medio Oriente e Nord Africa del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

I mandati di potenza protettrice sono parte integrante della politica estera e di promozione della pace svizzera e vantano una lunga tradizione. Consentono a due Stati che hanno interrotto le relazioni diplomatiche o consolari di mantenere un minimo di contatti reciproci. Negli ultimi tempi, però, il mandato svizzero in Iran è finito sempre più nel mirino delle critiche.

Un mandato “superfluo”

Il consigliere nazionale del Centro Gerhard Pfister, membro della Commissione della politica estera (CPE), non usa mezzi termini: “Ritengo da anni che i cosiddetti buoni uffici che la Svizzera afferma di offrire siano, di fatto, pessimi servizi per il popolo iraniano”, sostiene. Con lo scoppio della guerra, aggiunge, il mandato è diventato superfluo.

Anche la consigliera agli Stati socialista Franziska Roth condivide l’opinione di Pfister. “Il Consiglio federale dovrebbe rinunciare al mandato. È stato il motivo principale per cui la Svizzera ha adottato un atteggiamento conciliante nei confronti del brutale regime dei mullah”.

Secondo Roth, è proprio per questo che la Svizzera avrebbe rinunciato ad adottare le sanzioni dell’UE. “La politica di appeasement portata avanti finora non serve a nulla”, afferma.

A metà febbraio, il consigliere federale Ignazio Cassis (a destra) ha incontrato a Ginevra il suo omologo iraniano Abbas Araghchi. Keystone / Cyril Zingaro

Di tutt’altro parere Elisabeth Schneider-Schneiter, collega di partito di Gerhard Pfister e anche lei membro della CPE: “La Svizzera dovrebbe ora adempiere al suo ruolo speciale e contribuire alla distensione in qualità di potenza protettrice”, afferma.

Dal suo punto di vista, il Consiglio federale dovrebbe proporre Ginevra come sede per i negoziati tra le parti in conflitto.

In realtà, Stati Uniti e Iran hanno già negoziato a Ginevra fino a pochi giorni fa, senza alcun risultato, come ha dimostrato lo scoppio della guerra sabato. Secondo Elisabeth Schneider-Schneiter, “non è però il momento di arrendersi”.

Aspettare che la situazione evolva?

Il consigliere nazionale dell’Unione democratica di centro (UDC, destra conservatrice) Roland Rino Büchel invita invece alla prudenza. “In questo momento non abbiamo un ruolo importante. Quando le tensioni inizieranno ad attenuarsi e il conflitto si avvierà verso una conclusione, allora potremo tornare a offrire una piattaforma”, afferma Büchel. Anche il parlamentare UDC è membro della CPE.

Büchel ritiene che il mandato sia sopravvalutato. Si tratterebbe principalmente di servizi consolari, come il rilascio di visti: “Non è un ruolo diplomatico di grande rilievo quello che svolgiamo da decenni”, sostiene. Chiudere i canali di comunicazione, come chiedono altre personalità politiche, sarebbe però a suo avviso inutile e controproducente.

