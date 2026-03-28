Il minestrone all’asilo
In questo video d'archivio RSI del 1984 all’asilo di Cureglia si prepara, tutti insieme, un piatto buono e sano, tipico della nostra cucina: il minestrone!
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