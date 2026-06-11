“Come 400 traslochi” – le sfide di spostare un museo di storia naturale

Ossa fragili, tenute insieme da sottili fili metallici. Soprattutto i pezzi più grandi esposti richiedono casse da trasporto dotate di rinforzi interni, realizzate su misura. © Loïc Costeur

Il Museo di storia naturale di Basilea si trasferisce in un nuovo edificio vicino alla stazione di St. Johann. Il trasloco, un'operazione tutt'altro che semplice, durerà un anno.

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Alwin Probst si trova in una stanza, circondato da scheletri. Si vedono quelli di una scimmia e di un cavallo. Di quali animali siano gli altri, lo si può solo intuire. Gli scheletri non vengono smontati prima del trasloco, dice il tassidermista del Museo di storia naturale di Basilea. “Sarebbe troppo dispendioso in termini di tempo”.

Ma anche spostare scheletri interi da un luogo a un altro non è facile. Probst ne tocca uno e dice: “Quando lo tocco qui, si muove tutto. Tutto deve essere ben fissato durante il trasporto”.

Anche il trasloco delle uova di uccello è impegnativo, dice Probst. Vengono imballate così bene che anche se una scatola dovesse cadere non succederebbe nulla.

Uova di uccello fossili, incastonate in schiuma di polipropilene. L’incavo su misura garantisce un trasporto stabile. © Maurice Lunak

Oltre all’imballaggio e al fissaggio individuale, anche il numero di oggetti rappresenta una sfida. Traslocare un museo equivale a spostare 400 appartamenti privati, spiega Probst. Il trasloco vero e proprio richiede un anno, mentre i preparativi ancora di più.

Per questo Probst e il suo team hanno impiegato circa nove anni a preparare per il trasporto i 12 milioni di oggetti. Per farlo, hanno dovuto esaminare ogni collezione individualmente: alcuni oggetti richiedono riparazioni prima del trasporto? Quale oggetto può essere imballato e come? “È un progetto mastodontico”, dice André Puschnig, responsabile del trasloco.

Più pericolosi di altri: se i contenitori dei campioni conservati in etanolo dovessero rompersi, sussiste il rischio di esplosione. Per il loro trasferimento è quindi necessario un trasporto speciale. © Gregor Brändli

Ci vuole molto tempo anche per la diversità degli oggetti. Oltre agli scheletri e alle uova, il Museo di storia naturale di Basilea ospita oltre cinque milioni di coleotteri, insetti, farfalle e altri invertebrati, sei milioni di esemplari di mammiferi, pesci, dinosauri, molluschi, centinaia di migliaia di uccelli, anfibi e rettili, decine di migliaia di minerali e molto altro ancora.

Tutti gli oggetti piccoli e delicati, così come quelli enormi, devono essere trasferiti dalla Augustinergasse di Basilea, vicino alla piazza della cattedrale, al nuovo edificio presso la stazione ferroviaria di St. Johann.

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Per questo grande trasloco non si tratta di spostarsi il più velocemente possibile, ma di farlo nel miglior modo possibile, afferma Markus Maushart, amministratore delegato dell’azienda di traslochi “Welti-Furrer”: “Non dobbiamo traslocare velocemente, in 100 giorni, ma dobbiamo farlo senza danni”. Il trasporto costerà complessivamente un milione di franchi.

Il museo potrà trasferirsi nel nuovo edificio nel quartiere di St Johann a partire dal febbraio 2027. Il trasloco vero e proprio inizierà in marzo. L’apertura del Museo di storia naturale di Basilea nella nuova sede è prevista per la metà del 2029.

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