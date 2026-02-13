Il Quartier des Nations di Ginevra e i suoi esercizi commerciali arrancano

Foto scattata dal Palazzo delle Nazioni, sede dell’ONU a Ginevra. Keystone / Salvatore Di Nolfi

Ristoranti, negozi e servizi del Quartier des Nations di Ginevra subiscono un drastico calo dell’attività a seguito delle soppressioni di posti nelle organizzazioni onusiane. Tra chiusure e incertezze, il 2026 si preannuncia decisivo per molti esercizi commerciali ginevrini.

Al ristorante Mama & Zita, a pochi passi dalla Place des Nations, è il pienone dell’ora di pranzo. La clientela si avvicenda senza sosta. In totale, una settantina di persone. La maggior parte di chi lavora nel quartiere viene a mangiare durante la pausa di mezzogiorno.

Younes Ouldammar, gerente del locale, accoglie la clientela con il sorriso… Eppure, mantenerlo è diventato difficile dal 2024. In due anni ha perso circa il 20% del suo fatturato. “Prima eravamo al completo ogni mezzogiorno. Da un po’ di tempo riusciamo di nuovo a riempire il ristorante, ma non tutti i giorni. Purtroppo, ho dovuto separarmi da alcuni dipendenti”, deplora il titolare ai microfoni di RTS.

Numerose attività commerciali colpite

La causa? Nella Ginevra internazionale, diverse migliaia di posti di lavoro sono state soppresse o delocalizzate. Una situazione provocata in particolare dal massiccio ritiro degli Stati Uniti e dalla diminuzione dei contributi di numerosi Paesi alle istituzioni onusiane. Questa crisi ha un impatto collaterale sulle attività commerciali del quartiere.

Per misurarne l’entità, basta recarsi al negozio duty free situato nel quartiere e riservato a diplomatiche e diplomatici. Sottoposto alla tutela dell’Ufficio federale della dogana, il suo accesso è limitato ai membri del personale delle missioni permanenti, delle organizzazioni internazionali e ai delegati stranieri ed esperti in missione con statuto diplomatico.

Nel 2025, questo duty free ha registrato un calo del 10% del fatturato. “La clientela presta più attenzione a ciò che acquista, a ciò che spende. C’è un clima crescente di tristezza e scoraggiamento. Speriamo che le organizzazioni trovino altre fonti di finanziamento”, dichiara Ekaterina Ievleva Najem, direttrice delle operazioni del gruppo Lagardère Travel Retail.

Diversi tipi di attività sono colpiti. Con la partenza di queste lavoratrici e questi lavoratori internazionali, si sono perse abitudini consolidate. Dalla lavanderia che aveva contratti con organizzazioni internazionali e ha perso il 30% della clientela dal 2024, al parrucchiere che constata una diminuzione del 20%. Secondo informazioni raccolte da RTS, anche le succursali dei negozi della grande distribuzione presenti nel quartiere sarebbero toccate.

Timori per il 2026

Alcune attività hanno già chiuso, altre temono che questo 2026 possa essere fatale. Il ristorante L’Ariana esisteva ben prima dell’arrivo dell’imponente edificio dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), situato proprio di fronte. Molti dei suoi clienti internazionali, fedeli al locale da anni, oggi se ne sono andati.

Per il gerente Nicolas Deus, è difficile immaginare il futuro con ottimismo. “Qualcosa cambierà, oppure sarà la fine… Siamo un luogo che conta, facciamo parte della Ginevra internazionale. Se la Ginevra internazionale se ne va, l’Ariana se ne andrà con essa. Qualcosa arriverà dopo? È questa la domanda più importante.”

Le soppressioni di posti annunciate in alcune organizzazioni non sono ancora state applicate. I loro effetti si faranno probabilmente sentire quest’anno. In un contesto incerto, molti Paesi potrebbero anche decidere di ridurre il numero di conferenze internazionali organizzate nel quartiere. Questo clima di pessimismo nel centro nevralgico della Ginevra internazionale rischia davvero di protrarsi.

