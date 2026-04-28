Il Regno Unito vuole una gioventù – e un futuro – senza fumo. E la Svizzera?

Il Regno Unito impone il divieto di fumo a intere generazioni Reuters/Hannah McKay

Sempre più Paesi vogliono proteggere le future generazioni dalle conseguenze del consumo di tabacco. A che punto è la Svizzera in termini di prevenzione del tabagismo?

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Il Regno Unito sta per vietare la vendita di tabacco alle generazioni future. La leggeCollegamento esterno approvata dal Parlamento prevede un aumento graduale dell’etàCollegamento esterno in cui è possibile acquistare i prodotti del tabacco. Ciò significa che chiunque compia 18 anni nel 2027 o successivamente non potrà mai acquistare legalmente sigarette e prodotti simili.

Perché il Regno Unito sta compiendo questo passo? Con questa riforma, il Regno Unito intende allentare la pressione sulle istituzioni sanitarie, spiega Fiona Endres, che dall’estate del 2026 sarà corrispondente da Londra per SRF. I dati dimostrano che il tabacco è un grave problema di salute pubblica nel Paese, spiega. Nella sola Inghilterra, il fumo è responsabile di 40’000 ricoveri ospedalieri e di 64’000 decessi all’anno. È proprio per questo motivo che il Regno Unito si sta concentrando su questa misura e sulla prevenzione.

Tuttavia, il fumo in sé non sarà vietato, anche se sono previste regole più severe che riguarderanno anche le sigarette elettroniche.

Altri Paesi pionieri nella prevenzione del tabagismo

Prime a vietare la vendita di tabacco sono state le Maldive. Dal novembre 2025, nessuna persona che sia nata dopo il 1° gennaio 2007 può acquistare legalmente prodotti del tabacco.

In Costa Rica, un importante produttore di tabacco, dal 2012 è vietato il consumo di sigarette nella maggior parte degli edifici pubblici e privati e in molte aree esterne. In Bhutan e in Messico il fumo in pubblico è vietato.

Un divieto simile non è realistico in Svizzera

Rispetto a molti altri Paesi, la Svizzera ha tasse sul tabacco complessivamente più basse, una protezione dal fumo passivo più morbida e divieti pubblicitari meno severi. In un confronto europeo,Collegamento esterno la Svizzera si colloca al penultimo posto in termini di prevenzione del tabagismo.

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Secondo uno studio internazionale, il motivo è la forte influenza dell’industria. Nel Tobacco Lobby IndexCollegamento esterno, che stima l’influenza del settore sulla politica di un Paese, la Svizzera si colloca addirittura al penultimo posto a livello globale su un centinaio di altri Paesi.

“L’industria del tabacco e della nicotina sviluppa continuamente nuovi prodotti particolarmente attraenti per i giovani”, afferma Claudia Künzli della Lega polmonare svizzera. Keystone/Martin Ruetschi

Politici e associazioni ritengono quindi che un divieto del tabacco in Svizzera, simile a quello del Regno Unito, sia irrealistico. “Molte tappe sono ancora necessarie per ridurre il consumo tra i giovani”, afferma Wolfgang Kweitel del Gruppo di lavoro svizzero per la prevenzione del tabagismo. Solo allora si potrebbe prendere in considerazione una misura del genere.

Secondo un’indagine federaleCollegamento esterno, un quarto della popolazione svizzera fuma – e non c’è alcun segno di diminuzione tra le giovani generazioni. Secondo il gruppo di lavoro, un giovane su cinque tra i 18 e i 25 anni fuma una o più volte al mese. Ciò corrisponde a una percentuale del 30%. In confronto, nel Regno Unito il numero di fumatori tra i 18 e i 24 anni è sceso dal 26% all’8% tra il 2011 e il 2024.

Normativa sul tabacco in Svizzera In Svizzera è possibile produrre sigarette con quantità di catrame e nicotina superiori a quelle consentite nell’Unione Europea, se sono destinate all’esportazione in Europa orientale, Asia e Africa. Inoltre, la Svizzera è uno dei pochi Paesi al mondo a non aver ratificato la Convenzione sul tabacco dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Questo accordo mira a proteggere le persone dagli effetti “devastanti” del fumo. La Svizzera ha introdotto nell’ottobre 2024 il divieto di vendita di tabacco e prodotti a base di nicotina ai minorenni. In precedenza, nei cantoni di Svitto e Appenzello Interno anche i bambini potevano acquistare sigarette. L’iniziativa popolare “Sì alla protezione dei fanciulli e degli adolescenti dalla pubblicità per il tabacco” sarà attuata nella primavera del 2027. La pubblicità sarà quindi ulteriormente limitata, ma non completamente vietata. Secondo il Gruppo di lavoro svizzero per la prevenzione del tabagismo, l’attuazione dell’iniziativa, adottata nel 2022, è stata “trascinata, ritardata e già minata dagli oppositori”.

“Stiamo percorrendo la strada dei piccoli passi”, afferma Claudia Künzli, della Lega polmonare svizzera, in merito all’attuale situazione legale. La Lega polmonare chiede soprattutto un aumento sostanziale dell’imposta sul tabacco per tutti i prodotti a base di tabacco e nicotina. “Perché è dimostrato che i prezzi elevati sono la misura preventiva più efficace”, afferma Künzli.

Un divieto non avrebbe attualmente la maggioranza in parlamento. “Prima di parlare di divieti, la Svizzera dovrebbe innanzitutto utilizzare in modo coerente gli strumenti noti e di comprovata efficacia”, afferma la consigliera nazionale del Partito verde liberale Corina Gredig che, in marzo, ha presentato una proposta per un’efficace tassazione del tabacco.

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