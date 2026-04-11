Il wrestling USA a Lugano
In questo video d'archivio RSI del 1988, le star del wrestling statunitense sbarcano a Lugano. Un'occasione per chinarsi insieme a Dan Peterson sull'eterno dilemma: è sport o spettacolo?
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