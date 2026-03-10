In carcere per le multe non pagate: un sistema ingiusto che costa caro

La prigione di Champ-Dollon, nel canton Ginevra. Keystone / Martial Trezzini

In Svizzera, il numero di persone inviate in prigione per multe non pagate è raddoppiato in meno di vent’anni. Queste detenzioni quasi sistematiche, anche per importi modesti, contribuiscono al sovraffollamento carcerario. Il fenomeno è stato discusso in Consiglio nazionale.

Violette, 54 anni, testimonia alla RTS a viso scoperto per far cambiare le cose. Beneficiaria dell’Assicurazione invalidità (AI) e dipendente da stupefacenti, dovrà tornare in prigione a fine aprile per multe accumulate nel corso di una quindicina d’anni: biglietti di trasporto non pagati, consumo di droga sulla pubblica via, furto di un profumo. È condannata a otto mesi di detenzione. “Mi dico: non è possibile! Come farò?”, confida. Non capisce l’utilità dell’incarcerazione: “Costo quasi più di quello che rimborso”. Spera ancora di riuscire a trovare una soluzione per pagare un po’ alla volta.

Stessa situazione per Mathis (nome di fantasia), detenuto a Wauwilermoos (canton Lucerna). Sta scontando 60 giorni di prigione per circa 2’800 franchi di multe legate ai trasporti pubblici e a un soggiorno illegale.

Prigioni riorganizzate per accogliere gli insolventi

Di fronte all’afflusso di queste pene cosiddette sostitutive, il penitenziario lucernese di Wauwilermoos ha dovuto riorganizzarsi. Fino all’estate scorsa, questo istituto a regime aperto accoglieva principalmente detenuti a fine pena. Un edificio è stato trasformato per accogliere questi “nuovi detenuti”. Ha dovuto essere messo in sicurezza, poiché secondo il direttore queste persone sono spesso precarie e dipendenti da stupefacenti. Sono stati inoltre installati container per creare nuovi posti per altri detenuti. Gli interventi sono costati diversi milioni di franchi per 12 persone insolventi.

Per il direttore Andreas Moser, queste pene rappresentano una sfida quotidiana: “Negli ultimi anni avevamo 60 o 70 entrate e uscite all’anno. Ora, con queste pene sostitutive, ne abbiamo tutti i giorni. Per esempio, cinque uscite la domenica, cinque entrate il lunedì… È un grande cambiamento per noi.”

Lucerna non è un’eccezione. Le prigioni svizzere accolgono un numero crescente di persone che non riescono a pagare le loro multe. Nel 2024, 9’030 persone sono state incarcerate in Svizzera e il 56% di loro lo è stato per pene pecuniarie, ossia multe o pene pecuniarie convertite in giorni di prigione. Il fenomeno è raddoppiato in vent’anni.

Un sistema che colpisce solo le persone povere

Secondo Julie de Dardel, professoressa all’Università di Ginevra, non tutti finiscono dietro le sbarre. “È solo quando siete insolventi perché sovraindebitati, e non è quindi possibile procedere a un sequestro, che vi ritrovate nel circuito delle conversioni delle multe”, spiega. Le persone solvibili che rifiutano di pagare vengono perseguite civilmente e gli importi sono sequestrati, prosegue.

La pratica solleva interrogativi in ambito politico, tanto più che un giorno di detenzione costa alla collettività tra 200 e 400 franchi.

Per la consigliera nazionale socialista vodese Jessica Jaccoud, mettere in prigione persone precarie mentre criminali condannati a pene detentive ferme non vengono incarcerati perché gli istituti sono sovraffollati è incoerente. “È ora di mettere fine a tutto questo”, sottolinea.

Dibattito politico

In Parlamento, Jaccoud ha presentato un’interpellanza intitolata “Come evitare che la giustizia punisca la povertà?Collegamento esterno“, che propone che le multe inferiori a 5’000 franchi non siano più convertite in giorni di prigione poiché, ricorda, sono inflitte per “infrazioni minori”. La sua proposta è stata tuttavia respinta dalla Camera bassa (115 no, 61 sì e un’astensione).

“Se non siete in grado di pagare la multa perché non avete soldi, bisogna accompagnarvi nel pagamento dilazionato. Ma non bisogna assolutamente mandarvi in prigione. Costa enormemente, è del tutto inefficace, aumenta la precarietà delle persone interessate, le desocializza e non ha alcun interesse per la sicurezza collettiva”, argomentava l’eletta prima del voto.

Il Consiglio federale ha tuttavia l’intenzione di occuparsi del problema e prevede in particolare di depenalizzare i viaggi nei trasporti pubblici senza biglietto, all’origine di una parte importante di queste multe. A destra, il consigliere nazionale Philippe Nantermod, del Partito liberale radicale (PLR) si mostra scettico: “Mi sembra particolarmente ingiusto per tutte le persone che si alzano la mattina, che vanno al lavoro e che, loro, devono pagare abbonamenti ferroviari molto cari (…). Credo che a un certo punto si debba iniziare a pensare alle persone che fanno funzionare il sistema e non solo a quelle che ne beneficiano.”

Incoraggiare i lavori di interesse pubblico invece del carcere? Ospite alla RTS, Benjamin Brägger, esperto del sistema di privazione della libertà in Svizzera, ritiene che l’idea di porre fine al carcere per le multe non pagate sia buona, ma non deve creare ingiustizie tra chi può pagare e chi non può. “Non è corretto” mettere le persone in prigione per questa ragione, sostiene. “Ma non possiamo avere un sistema giudiziario a due velocità. Non va bene avere da un lato chi ha soldi e quindi deve pagare e dall’altro chi sfugge alla sanzione” perché non può pagare, sottolinea. “La prigione deve essere riservata alle persone pericolose” Per lui, la soluzione si trova piuttosto nel lavoro di interesse pubblico. “Costa meno del carcere, che deve essere riservato alle persone pericolose”, insiste Benjamin Brägger. “Domani, se avremo 400 celle a disposizione, questo permetterà davvero di diminuire la pressione sul sistema carcerario svizzero.” Altro argomento, secondo l’esperto, il lavoro di pubblica utilità dà “una struttura alla quotidianità”. E le persone che vanno in prigione per multe non pagate sono spesso “persone ai margini della società”, sottolinea. “Bisogna accompagnarle.” Ma Benjamin Brägger deplora che il Codice penale ostacoli un cambiamento della pratica. “Vieta che una multa convertita in prigione sia convertita in lavoro di interesse pubblico (…) Il Parlamento dovrebbe cambiare la legge per autorizzarlo”, conclude.

