In fabbrica, all’indomani del voto sull’iniziativa “contro l’inforestierimento”,

Era il 20 ottobre del 1974 quando il popolo svizzero respingeva l'iniziativa “Contro l’inforestierimento e la sovrapopolazione”, meglio nota come "Seconda iniziativa Schwarzenbach". Il giorno successivo le cineprese della TSI raccoglievano le impressioni di alcuni lavoratori svizzeri e italiani, colleghi presso la medesima fabbrica.

