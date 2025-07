In missione con il reparto di terapia intensiva volante della Rega

La squadra composta da quattro persone parte da Kloten. Prima tappa del jet ambulanza, modello Challenger 650: la Turchia. SRF / Fabian von Allmen

Ogni anno, oltre 1'000 pazienti vengono trasportati verso la Svizzera con le aeroambulanze. Ecco come si svolge una missione.

4 minuti

Fabian von Allmen, SRF Altre lingue: 2 Deutsch de Unterwegs mit der fliegenden Intensivstation originale Di più Unterwegs mit der fliegenden Intensivstation

Français fr En route avec l’unité de soins intensifs volante Di più En route avec l’unité de soins intensifs volante

Sono da poco passate le 08:00 del mattino al centro operativo della Rega all’aeroporto di Zurigo-Kloten. L’equipaggio dell’aeroambulanza, composto da quattro persone, si riunisce per il briefing. La missione di oggi: riportare due pazienti dalla Turchia e dalla Croazia a Zurigo. La responsabile dell’intervento illustra il piano: “Oggi fate Zurigo–Kocaeli–Zagabria–Zurigo. Due pazienti. Entrambi verranno accompagnati in ambulanza fino all’aereo e da Zurigo trasportati in ospedale”.

Il reportage della SRF (in tedesco):

Contenuto esterno

Poco più di un’ora dopo, il jet decolla. Il volo verso la Turchia dura circa due ore e il velivolo atterra in un aeroporto situato nella parte orientale di Istanbul. L’aeroambulanza raggiunge sempre l’aeroporto più vicino al paziente. Oggi si tratta di uno scalo utilizzato sia per scopi civili che militari. “Non abbiamo sirene o lampeggianti sul jet, ma possiamo richiedere la precedenza nel traffico aereo”, spiega il comandante Marc Welti.

L’equipaggio è composto da due piloti, un’infermiera specializzata in terapia intensiva e un medico di volo. L’aeroambulanza è una vera e propria unità di terapia intensiva volante. Può trasportare fino a quattro pazienti in posizione sdraiata.

Poco dopo le 11:00, l’aereo atterra a Kocaeli, in Turchia. Hasan Sadic, 82 anni, è già in attesa sull’ambulanza. Ha lavorato per decenni nel settore edile in Svizzera e ha sviluppato un tumore ai polmoni causato dall’esposizione all’amianto. Negli ultimi giorni, le sue condizioni sono peggiorate.

Il paziente viene accompagnato direttamente all’aereo ambulanza a Kocaeli, in Turchia. SRF / Fabian von Allmen

L’ambulanza arriva direttamente all’aereo. Nella parte posteriore del velivolo, l’infermiera Sabrina Wicki e il medico Michael Baur si preparano. Le informazioni sul primo paziente sono ancora incomplete. “Sappiamo che dovrebbe essere stabile con una quantità moderata di ossigeno”, dice Baur. “Secondo la figlia, non riesce a parlare bene a causa della mancanza di fiato. Le sue condizioni non sono buone”.

Il paziente viene caricato a bordo del jet ambulanza tramite una rampa. SRF / Fabian von Allmen

Dall’ambulanza non arrivano ulteriori dettagli sullo stato di salute, ma almeno è disponibile la cartella clinica. In questi casi, Michael Baur utilizza app di traduzione: “A volte la scrittura è illeggibile, in certi Paesi si usano solo simboli”, racconta. “Dobbiamo fare tutto prima del decollo, perché durante il volo non abbiamo accesso a Internet”. Dopo un primo esame medico, dà il via libera: “Sono fiducioso che il volo andrà bene”.

Cure mediche a bordo talvolta migliori di quelle in loco

La tappa successiva è l’aeroporto di Zagabria, in Croazia. Anche qui le operazioni sono rapide: il paziente Nedzad Rizvanovic viene accolto con un “Grüezi” e fatto salire a bordo tramite una rampa pieghevole. Riceve subito degli antidolorifici: “Qui sono molto parsimoniosi con gli analgesici”, commenta, riferendosi all’ospedale locale. Ha avuto un grave incidente con un quad, riportando fratture multiple a entrambe le braccia e al bacino. Poco prima del decollo, grazie ai farmaci, si è già addormentato.

Lo spazio è ristretto: il medico di volo e l’infermiera specializzata assistono i due pazienti durante il volo di ritorno verso Zurigo. SRF / Fabian von Allmen

Il medico Michael Baur lavora da un anno sulle aeroambulanze. Il contrasto tra le condizioni a bordo e quelle delle strutture sanitarie locali è spesso evidente, racconta: “A volte è difficile arrivare con le nostre borse piene di attrezzature e rendersi conto che possiamo offrire cure migliori di quelle disponibili sul posto”. In molte parti del mondo, un’assistenza medica di questo livello non è garantita.

Poco dopo le 16:00, il jet atterra di nuovo a Zurigo-Kloten. Nell’hangar attendono già le due ambulanze che porteranno i pazienti negli ospedali. È stato uno dei più di 1’000 voli di soccorso effettuati ogni anno dalla Rega.

Altri sviluppi

Altri sviluppi Sempre più anziani muoiono all’estero: la Svizzera e il difficile compito della protezione consolare Questo contenuto è stato pubblicato al Il numero di casi di protezione consolare per viaggiatori e cittadini svizzeri all’estero è in aumento. Quando può intervenire la Confederazione? Di più Sempre più anziani muoiono all’estero: la Svizzera e il difficile compito della protezione consolare

Altri sviluppi Dibattito Moderato da: Melanie Eichenberger Quando svizzeri e svizzere all’estero dovrebbero ricevere il sostegno della Confederazione? Svizzeri e svizzere all’estero hanno diritto all’assistenza sociale elvetica a determinate condizioni. Quando un aiuto finanziario è giustificato e quando no? Vogliamo sentire il vostro parere! Partecipa alla discussione 41 Mi piace Visualizza la discussione

Tradotto aon il supporto dell’IA/Zz