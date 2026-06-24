Comprare un bosco per proteggerlo

In Svizzera, il 29% delle foreste appartiene a proprietari privati (immagine di illustrazione). Keystone / Peter Klaunzer

Comuni cittadini e associazioni acquistano pezzi di foresta per preservare la biodiversità - Iniziative che superano i confini elvetici e godono del sostegno delle autorità.

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Céline Brichet, RTS Altre lingue: 2 Deutsch de Sie kaufen Wald, um ihn zu schützen Di più Sie kaufen Wald, um ihn zu schützen

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In Svizzera, il 29% delle foreste è in mani private, ma alcuni proprietari non acquistano boschi per sfruttarne il legname: vogliono invece preservarli per i secoli a venire.

Laurent Thévoz ha comprato una foresta a Montagny (FR) dieci anni fa, dopo aver pubblicato un annuncio sul giornale. “È una foresta di compagnia. Non è indispensabile per me: io mi prendo cura di lei e lei si prende cura di me” spiega ai microfoni della RTSCollegamento esterno. “È un atto d’amore per la vita. Ho piantato castagni tre anni fa che sono già più grandi di me”.

Il proprietario non ha obblighi di gestione sul suo terreno: deve solo evitare qualsiasi costruzione permanente. Potrebbe vendere il legname, ma sceglie di non tagliare nulla. Ha persino creato un’isola di senescenza, che tutela gli alberi per i prossimi cinquant’anni, indipendentemente dai futuri proprietari.

Il reportage della RTS:

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Mercato di nicchia

Secondo Laurent Thévoz, i boschi in vendita sono numerosi, ma pochi ne sono a conoscenza perché si tratta di un mercato di nicchia. “Quasi nessuno sa che il prezzo è di circa un franco al metro quadrato. Non vale praticamente nulla: è alla portata di tutti” afferma. Lui ha pagato 9’000 franchi per 7’700 metri quadrati.

Come lui, in Svizzera sono circa 245’000 i privati proprietari di un pezzo di foresta.

Preservare, non sfruttare

Sul Mont Vully, Pro Natura si è posta l’obiettivo di riunire queste piccole proprietà private per creare una riserva forestale. Le successioni ereditarie hanno infatti spesso frammentato i terreni, rendendo la gestione del bosco disomogenea e imprevedibile.

“Nel raggio di cento metri attorno a noi si contano una ventina di particelle piccolissime. Sono talmente strette che è quasi impossibile stabilire a quale particella appartenga un albero” osserva Léo Constantin, responsabile del progetto per la biodiversità delle foresteCollegamento esterno di Pro Natura Friburgo.

L’obiettivo è riacquistare queste parcelle per garantirne una gestione sostenibile nel lungo periodo. Un lavoro di contatto lungo e complesso, che spesso le autorità pubbliche non hanno le risorse per svolgere. “Se tra sessant’anni dovesse verificarsi una crisi energetica, queste foreste potrebbero essere sfruttate e tutti i valori naturali accumulati nel corso dei decenni andrebbero perduti. Vogliamo garantirne la conservazione sul lunghissimo termine” conclude Constantin.

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Proteggere i microhabitat

Queste iniziative individuali hanno davvero senso, visto che circa tre quarti delle foreste svizzere sono pubbliche? “Senza dubbio” risponde Lukas Friedli, ingegnere forestale nel secondo circondario friburghese. Il Cantone incoraggia questo tipo di approccio.

“Quando siamo sul terreno con proprietari privati, mostriamo dove ci sono alberi biologicamente interessanti, il cui legname ha poco valore ma che ospitano molti microhabitat” spiega Friedli. Una biodiversità forestale particolarmente preziosa per le specie più piccole, spesso poco conosciute, che traggono beneficio da queste aree lasciate evolvere naturalmente.

Iniziative che superano i confini

Nella vicina Francia si sono costituiti gruppi forestali di cittadini con lo stesso approccio. A pochi minuti dal confine svizzero, alcuni abitanti del Giura si sono riuniti per acquistare e gestire boschi in modo sostenibile. Attraverso un sistema di quote sociali, ciascuno ne è comproprietario. La loro prima acquisizione è stata una particella di 6 ettari.

“Credo che non si debba aspettare tutto dallo Stato. Noi cittadini possiamo agire, abbiamo un ruolo da svolgere” afferma Christine Combe, copresidente di Forêts Naturelles du JuraCollegamento esterno.

Il gruppo conta oggi 17 membri e punta a coinvolgerne altri per permettere nuove acquisizioni. Tra loro c’è Dominique, conquistato dal modello: “Ho investito, ma non è un investimento puramente finanziario. È un impegno partecipativo”. Anche Elisabeth si è appassionata a questa foresta: “Ciò che mi fa felice è sapere che fa parte di un raggruppamento e che il suo futuro è garantito nel tempo”.

Le riserve forestali, sviluppate soprattutto nelle regioni di montagna, restano invece rare sull’Altopiano svizzero. La loro espansione potrebbe passare proprio da iniziative come queste.

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