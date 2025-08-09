Integrazione in colonia
Una colonia estiva pensata per l'integrazione dei figli di famiglie di origine straniera residenti in Svizzera. Succedeva a Sonogno, in Val Verzasca. Questo video d'archivio di RSI del 1983 vi ci porta in visita.
