Jörg l’organettista

Con il suo organetto, la folta barba rossa e il suo proverbiale sorriso, Jörg Wolters, scomparso un anno fa, era una presenza immancabile nelle vie di Lugano e nel resto della Svizzera italiana. Rincontriamolo in questo video d'archivio RSI del 2008.

1 minuto

Articoli più popolari I più discussi