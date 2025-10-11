Jörg l’organettista
Con il suo organetto, la folta barba rossa e il suo proverbiale sorriso, Jörg Wolters, scomparso un anno fa, era una presenza immancabile nelle vie di Lugano e nel resto della Svizzera italiana. Rincontriamolo in questo video d'archivio RSI del 2008.
