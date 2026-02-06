Jan Gerber e la depressione dei super-ricchi

L’imprenditore Jan Gerber ha sofferto di depressione – oggi è CEO di una clinica psichiatrica di lusso. SRF

La clinica Paracelsus Recovery, nel quartiere zurighese di Seefeld, unisce terapia e lusso. Il portafoglio di chi desidera curare un disturbo psichico in questa struttura dev'essere ben gonfio. Che cosa significhi essere benestanti e allo stesso tempo soffrire di un disturbo mentale lo ha sperimentato sulla propria pelle il CEO della clinica, Jan Gerber.

Nelle prime ore del mattino, nella fitta nebbia, un’illuminazione avvolge ancora le facciate di una casa a graticcio e la scalinata in pietra che dalla piscina conduce alla palestra privata. All’interno si trovano Reformer per pilates, tapis roulant, sauna, vasche idromassaggio e un angolo ristoro. In mezzo a tutto ciò, Jan Gerber srotola il suo tappetino da yoga.

Una routine mattutina che segue fin da quando ha sofferto di depressione. “È arrivato il Covid, la mia azienda era praticamente in bancarotta, il mio matrimonio stava crollando. Tutta la mia realtà era in frantumi”, racconta Gerber. “Perfino il suggerimento della mia allora moglie di mettermi alla finestra e respirare profondamente mi provocava crisi di pianto.” Un ricovero in clinica lo ha poi aiutato a uscire dal baratro.

Jan Gerber nella sua palestra privata. Meditazione, yoga e jogging fanno parte della sua routine mattutina. SRF

Esistono innumerevoli storie simili. Ma, a differenza di molte altre persone, Jan Gerber è ricco. Molto ricco. “Con investimenti e aziende che ho fondato e venduto ho guadagnato parecchie decine di milioni di franchi.”

Ha sperimentato personalmente quanto poca compassione la società nutra per i ricchi che si ammalano psicologicamente. “Ma il dolore è dolore. Indipendentemente da quanti soldi si abbiano sul conto”.

100’000 franchi a settimana

Gerber difende questo credo anche sul piano professionale. Dirige la clinica di lusso per la salute mentale Paracelsus Recovery, sulle rive del lago di Zurigo. “La maggior parte della nostra clientela è internazionale; molti provengono dal Vicino e Medio Oriente”, spiega Gerber. “Sono discendenti di famiglie benestanti o imprenditori e imprenditrici di successo. Una piccola parte proviene da famiglie reali, dal mondo dell’intrattenimento o dalla politica”.

Le loro sofferenze sono le stesse delle persone “comuni”: dipendenze, depressioni, disturbi ossessivo-compulsivi. Le possibilità terapeutiche, però, sono decisamente più esclusive. Nella clinica di Gerber vengono seguite al massimo tre persone alla volta, tenute sempre separate tra loro.

Durante il soggiorno la clientela alloggia in un attico ed è assistita da un team di circa 15 persone: psichiatri disponibili 24 ore su 24, psicoterapeute, autista e chef privato. Che si tratti di medicina tradizionale o di equitazione terapeutica, tutto ciò che viene richiesto può essere organizzato. Il costo è di 100’000 franchi alla settimana.

Jan Gerber durante un controllo dell’attico della clinica di lusso zurighese. SRF

Aver avuto un’esperienza depressiva simile a quella della sua clientela è utile, afferma Gerber, ma non una strategia di marketing. “Sono stato piuttosto criticato per non essere riuscito, nonostante la mia professione, a proteggermi dal cadere io stesso in un disturbo mentale.”

Tenda beduina sulla terrazza

Ma le persone benestanti hanno davvero bisogno di un ambiente del genere per guarire? A causa del loro status, un soggiorno in una clinica pubblica spesso non è un’opzione, sostiene Gerber. “Inoltre, per chi non ha mai lavato nemmeno i propri vestiti, rinunciare al proprio tenore di vita durante la terapia può risultare più frustrante che utile.”

La maggior parte della clientela rimane con i piedi per terra, ma qualche richiesta stravagante ogni tanto spunta. Se possibile, viene soddisfatta. Una tenda beduina sulla terrazza, con fuoco aperto, non è però stata autorizzata dalla polizia cittadina. Nonostante il lusso, Gerber precisa: “Solo perché è costoso e richiede molte risorse non significa che un soggiorno da noi sia una pillola magica”.

