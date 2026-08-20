Disputa attorno alla croce svizzera

La battaglia per la croce svizzera KEYSTONE/Alessandro della Valle

Una modifica della prassi consente l’utilizzo della croce svizzera su prodotti fabbricati all’estero. Secondo un sondaggio, però, le PMI e la popolazione si oppongono con forza a questa decisione.

Condividi

3 minuti

David Karasek, SRF Altre lingue: 2 Deutsch de Swiss Made: Kampf um das Schweizerkreuz originale Di più Swiss Made: Kampf um das Schweizerkreuz

Français fr La bataille autour du symbole de la croix suisse sur les produits Di più La bataille autour du symbole de la croix suisse sur les produits

Dalla primavera scorsa, in Svizzera è entrato in vigore un cambiamento nelle regole sulla “Swissness”. L’Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI) ha allentato la propria prassi riguardo all’uso della croce svizzera sui prodotti manifatturieri. Le aziende possono ora apporre il simbolo nazionale anche su prodotti interamente realizzati all’estero, purché la creazione intellettuale, ossia ricerca, sviluppo o design, sia avvenuta in Svizzera.

L’IPI giustifica questa scelta con le pressioni economiche a cui sono sottoposte le imprese svizzere. La forza del franco e gli ostacoli geopolitici, come i dazi statunitensi, costringono molte aziende a trasferire la produzione all’estero. Poiché il lavoro ad alto valore aggiunto spesso resta in Svizzera, l’IPI sostiene che queste imprese abbiano interesse a rendere visibili le proprie radici svizzere. La croce può essere utilizzata solo accompagnata da diciture come “Swiss Engineering” o “Swiss Research”.

L’accusa delle PMI: un incentivo alla delocalizzazione

Per l’Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM) e il suo direttore Urs Furrer, questo cambiamento rappresenta un duro colpo per l’economia nazionale. Furrer teme incentivi sbagliati: “Cosa c’è di più forte della croce svizzera su un prodotto? Se ora la croce svizzera può venire utilizzata per prodotti fabbricati all’estero, ciò porta inevitabilmente a una diluizione del suo valore”.

Secondo il direttore dell’associazione che rappresenta gli interessi delle piccole e medie imprese (PMI) svizzere, la misura costituisce anche un incentivo a trasferire la produzione fuori dal Paese. Inoltre, risulta ingiusta per la grande maggioranza delle PMI elvetiche: oltre il 90% non possiede impianti produttivi all’estero e opera sostenendo i costi e i salari svizzeri. Queste aziende dipendono dal fatto che la croce svizzera rimanga un simbolo di qualità e di origine. L’allentamento delle regole rischia quindi di indebolire il marchio Svizzera.

Opposizione anche tra la popolazione e le PMI

Le critiche dell’USAM sono condivise anche dalla maggioranza della popolazione, stando a un sondaggio rappresentativo pubblicato recentemente. L’88% delle persone aventi diritto di voto intervistate ritiene che la croce svizzera debba essere riservata esclusivamente ai prodotti fabbricati in Svizzera.

Anche il mondo economico esprime un giudizio chiaro: l’87% delle PMI intervistate considera le nuove regole uno svantaggio per la propria attività. Le imprese temono di perdere il proprio elemento distintivo rispetto ai prodotti importati. Per Furrer si tratta di un messaggio inequivocabile alla politica: “La croce svizzera appartiene a tutti noi. Continuerò a impegnarmi affinché possa essere apposta soltanto su prodotti fabbricati in Svizzera”.

Traduzione e verifica di mar

Articoli più popolari I più discussi

In conformità con gli standard di JTI Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative