La donna svizzera e gli studi superiori
A molte donne svizzere era precluso l'accesso agli studi superiori e a determinate professioni. Quali le ragioni di queste fenomeno? In questo video d'archivio RSI del 1971 troviamo alcune risposte.
Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto
Articoli più popolari
Altri sviluppi
Il tracollo di Nestlé
Altri sviluppi
Rifugiati come agenti dell’intelligence svizzera
Altri sviluppi
Tra gratitudine, orgoglio e disillusioni, l’immigrazione in Svizzera da coloro che la vivono
Altri sviluppi
Il tuo Paese ha riserve alimentari sufficienti per resistere a una crisi?
Altri sviluppi
Lusso in Svizzera, una disputa online svela i retroscena della famiglia al potere in Camerun
I più discussi
In conformità con gli standard di JTI
Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative
Potete trovare una panoramica delle discussioni in corso con i nostri giornalisti qui.
Se volete iniziare una discussione su un argomento sollevato in questo articolo o volete segnalare errori fattuali, inviateci un'e-mail all'indirizzo italian@swissinfo.ch.