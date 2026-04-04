La frittata delle erbette
La "fritàda di erbétt", un'antica tradizione pasquale, è l'occasione per chinarsi sulle origini dell'uovo come simbolo di questa festività. Mettiamoci a tavola in questo video d'archivio RSI del 1974.
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